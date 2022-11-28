Гендиректор компании в ЯНАО скрыла от налоговиков миллионы рублей

Дело передали в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель компании из Губкинского (ЯНАО) скрыла от налоговиков почти семь миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«В Губкинском в период с июня 2019 по декабрь 2020 года гендиректор общества с ограниченной ответственностью, с целью сокрытия денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, осуществила операции, связанные с расходованием денежных средств, не используя расчетные счета юридического лица», — говорится в сообщении. Всего руководитель перевела 6,8 млн рублей.

На имущество компании наложили арест, чтобы возместить ущерб, причиненный бюджету РФ. Уголовное дело с направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое руководитель ООО «Севербурконтроль» скрыл от налоговой 9,5 млн рублей. Директору назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.