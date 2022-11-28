28 ноября 2022
27 ноября 2022
26 ноября 2022

Гендиректор компании в ЯНАО скрыла от налоговиков миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Дело передали в суд Фото:

Руководитель компании из Губкинского (ЯНАО) скрыла от налоговиков почти семь миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«В Губкинском в период с июня 2019 по декабрь 2020 года гендиректор общества с ограниченной ответственностью, с целью сокрытия денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, осуществила операции, связанные с расходованием денежных средств, не используя расчетные счета юридического лица», — говорится в сообщении. Всего руководитель перевела 6,8 млн рублей.

На имущество компании наложили арест, чтобы возместить ущерб, причиненный бюджету РФ. Уголовное дело с направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое руководитель ООО «Севербурконтроль» скрыл от налоговой 9,5 млн рублей. Директору назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

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Руководитель компании из Губкинского (ЯНАО) скрыла от налоговиков почти семь миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте окружного СКР. «В Губкинском в период с июня 2019 по декабрь 2020 года гендиректор общества с ограниченной ответственностью, с целью сокрытия денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, осуществила операции, связанные с расходованием денежных средств, не используя расчетные счета юридического лица», — говорится в сообщении. Всего руководитель перевела 6,8 млн рублей. На имущество компании наложили арест, чтобы возместить ущерб, причиненный бюджету РФ. Уголовное дело с направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое руководитель ООО «Севербурконтроль» скрыл от налоговой 9,5 млн рублей. Директору назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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