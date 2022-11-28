Курганцы обманули три крупных банка России на 15 млн рублей

Житель Москвы и двое курганцев похитили у банков более 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Москвич и двое жителей Кургана провели фиктивные сделки, похитив у трех крупных банков России более 15 млн рублей. Уголовные дела в отношении участников преступной группы в ближайшее время будут направлены в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«По версии следствия житель Москвы создал организованную преступную группу, в которую вовлек двух жителей Кургана. С их помощью обвиняемый получал в пользование от неосведомленных о преступной деятельности лиц банковские карты и иное банковское оборудование. При осуществлении фиктивных сделок по ним злоумышленниками у трех крупных банков России похищено в общем сумме свыше 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре добавили, что одни из участников группы заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух фигурантов утвердил первый заместитель прокурора Курганской области.