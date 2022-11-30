У жителя Нижнего Тагила изъяли 3 килограмма героина

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Клипарт. Полиция. Курган, протокол, полиция
Полицейские возбудили несколько уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков Фото:

В Нижнем Тагиле задержали двух местных жителей с крупной партией наркотиков. У одного из них обнаружили три килограмма героина, у второй — героин и метадон. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела полиции задержали на станции Нижний Тагил двух жителей Свердловской области с особо крупной партией наркотиков», — рассказали в полиции.

Одна из задержанных — 39-летняя местная жительница. При досмотре у нее обнаружили семь свертков с героином общей массой 2,85 грамма, еще 1,11 грамма обнаружили дома у задержанной. Она пояснила, наркотики предназначались для личного пользования.

В тот же день полицейские задержали еще одного жителя Нижнего Тагила. У 45-летнего мужчины дома обнаружили 3136,13 грамма героина. Задержанный пояснил, что приобрел наркотики для дальнейшего сбыта. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье о незаконном обороте наркотиков.

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В Нижнем Тагиле задержали двух местных жителей с крупной партией наркотиков. У одного из них обнаружили три килограмма героина, у второй — героин и метадон. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. «Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела полиции задержали на станции Нижний Тагил двух жителей Свердловской области с особо крупной партией наркотиков», — рассказали в полиции. Одна из задержанных — 39-летняя местная жительница. При досмотре у нее обнаружили семь свертков с героином общей массой 2,85 грамма, еще 1,11 грамма обнаружили дома у задержанной. Она пояснила, наркотики предназначались для личного пользования. В тот же день полицейские задержали еще одного жителя Нижнего Тагила. У 45-летнего мужчины дома обнаружили 3136,13 грамма героина. Задержанный пояснил, что приобрел наркотики для дальнейшего сбыта. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье о незаконном обороте наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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