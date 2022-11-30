В челябинском городе без тепла остался целый микрорайон

Причиной отключения теплоснабжения в Верхнем Уфалее стала авария

Устранение аварии на теплотрассе в Верхнем Уфалее заняло всю ночь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнем Уфалее Челябинской области без отопления остался микрорайон Никельщиков, на территории которого находятся 23 жилых дома и профессиональное училище №52. Как сообщает пресс-служба мэрии причиной ЧП стала крупная авария на основной нитке магистрали теплоснабжения.

«На поиски места аварии ушло продолжительное время, была большая утечка теплоносителя, что могло привести к остановке котельной микрорайона. В ночное время сотрудники „Теплосетей“ устранили аварию, отопление было подано в дома жителей», — сообщает мэрия в паблике «Новости Верхнего Уфалея» в «ВКонтакте».

30 ноября в микрорайоне Никельщиков произошла утечка на теплотрассе в районе перекрестка Победы-Маяковского. В 16 часов дня от отопления отключили часть многоквартирных домов и профессиональное училище №52. Авария пришлась на сильное похолодание, температура опускалась ниже климатической нормы по региону.

На место аварии выехали сотрудники ООО «Теплосети». Работы продолжались всю ночь. В настоящее время управляющие компании микрорайона перезапускают в домах систему отопления. В ходе работ были выявлены другие недочеты в теплосети, которые будут устранять позже, когда морозы отступят.