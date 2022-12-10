Следователи проверят школу, в которой учительница ударила первоклассника

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Следователи опросят учеников школы в Чите Фото:

Прокуратура и Следственный комитет (СК РФ) проверят школу №35 в Чите (Забайкальский край) после появления информации, что учитель толкнула первоклассника. Об этом рассказали в СК РФ.

«10 декабря в соцсетях появились данные о том, что в одной из читинских школ преподаватель начальной школы применяет недопустимые методы воспитания к ученикам первого класса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка», — цитирует «Ридус» заявление Следственного комитета. Правоохранители собираются опросить родителей и учеников, а также учителей и руководство школы.

Ранее в соцсетях появилось видео, которое сняли ученики читинской школы. На видео слышно, как учительница кричит на ребенка, раздается звук падения, затем школьник плачет и говорит, что ему больно. Дети сообщили, что педагог толкнула ученика, из-за чего тот ударился подбородком о парту.

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Прокуратура и Следственный комитет (СК РФ) проверят школу №35 в Чите (Забайкальский край) после появления информации, что учитель толкнула первоклассника. Об этом рассказали в СК РФ. «10 декабря в соцсетях появились данные о том, что в одной из читинских школ преподаватель начальной школы применяет недопустимые методы воспитания к ученикам первого класса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка», — цитирует «Ридус» заявление Следственного комитета. Правоохранители собираются опросить родителей и учеников, а также учителей и руководство школы. Ранее в соцсетях появилось видео, которое сняли ученики читинской школы. На видео слышно, как учительница кричит на ребенка, раздается звук падения, затем школьник плачет и говорит, что ему больно. Дети сообщили, что педагог толкнула ученика, из-за чего тот ударился подбородком о парту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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