Следователи проверят школу, в которой учительница ударила первоклассника

10 декабря 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Следователи опросят учеников школы в Чите Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура и Следственный комитет (СК РФ) проверят школу №35 в Чите (Забайкальский край) после появления информации, что учитель толкнула первоклассника. Об этом рассказали в СК РФ. «10 декабря в соцсетях появились данные о том, что в одной из читинских школ преподаватель начальной школы применяет недопустимые методы воспитания к ученикам первого класса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка», — цитирует «Ридус» заявление Следственного комитета. Правоохранители собираются опросить родителей и учеников, а также учителей и руководство школы. Ранее в соцсетях появилось видео, которое сняли ученики читинской школы. На видео слышно, как учительница кричит на ребенка, раздается звук падения, затем школьник плачет и говорит, что ему больно. Дети сообщили, что педагог толкнула ученика, из-за чего тот ударился подбородком о парту.

Прокуратура и Следственный комитет (СК РФ) проверят школу №35 в Чите (Забайкальский край) после появления информации, что учитель толкнула первоклассника. Об этом рассказали в СК РФ. «10 декабря в соцсетях появились данные о том, что в одной из читинских школ преподаватель начальной школы применяет недопустимые методы воспитания к ученикам первого класса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка», — цитирует «Ридус» заявление Следственного комитета. Правоохранители собираются опросить родителей и учеников, а также учителей и руководство школы. Ранее в соцсетях появилось видео, которое сняли ученики читинской школы. На видео слышно, как учительница кричит на ребенка, раздается звук падения, затем школьник плачет и говорит, что ему больно. Дети сообщили, что педагог толкнула ученика, из-за чего тот ударился подбородком о парту.