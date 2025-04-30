Власти отреагировали на идею ограничить число платных мест в вузах

Правительство поддержало проект об ограничении платных мест в вузах
© Служба новостей «URA.RU»
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В России намерены регулировать платные места в вузах наряду с бесплатными Фото:

Федеральным властям предоставят полномочия регулировать количество платных мест в вузах в зависимости от потребностей экономики. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» уже поддержали в правительстве РФ.

«Согласно действующему законодательству, правительство регулирует только объем бюджетных мест в университетах, а число мест для студентов, обучающихся на платной основе, не ограничивается. Теперь у Белого дома будут полномочия устанавливать для вузов порядок определения количества платных мест. Квоты намерены регулировать в зависимости от кадровых потребностей экономики», — пишут «Ведомости».

По сведениям издания, соотвествующий законопроект был внесен в Госдуму при широкой поддержке. Его соавторами стали 346 из 450 депутатов всех парламентских фракций и пятеро сенаторов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Как сообщало URA.RU ранее, российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Представители высших учебных заведений сообщили журналистам, что подобный рост составил примерно 11-18%.

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Федеральным властям предоставят полномочия регулировать количество платных мест в вузах в зависимости от потребностей экономики. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» уже поддержали в правительстве РФ. «Согласно действующему законодательству, правительство регулирует только объем бюджетных мест в университетах, а число мест для студентов, обучающихся на платной основе, не ограничивается. Теперь у Белого дома будут полномочия устанавливать для вузов порядок определения количества платных мест. Квоты намерены регулировать в зависимости от кадровых потребностей экономики», — пишут «Ведомости». По сведениям издания, соотвествующий законопроект был внесен в Госдуму при широкой поддержке. Его соавторами стали 346 из 450 депутатов всех парламентских фракций и пятеро сенаторов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Как сообщало URA.RU ранее, российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Представители высших учебных заведений сообщили журналистам, что подобный рост составил примерно 11-18%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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