Власти отреагировали на идею ограничить число платных мест в вузах

Правительство поддержало проект об ограничении платных мест в вузах

30 апреля 2025 в 05:52 Размер текста - 17 +

В России намерены регулировать платные места в вузах наряду с бесплатными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральным властям предоставят полномочия регулировать количество платных мест в вузах в зависимости от потребностей экономики. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» уже поддержали в правительстве РФ. «Согласно действующему законодательству, правительство регулирует только объем бюджетных мест в университетах, а число мест для студентов, обучающихся на платной основе, не ограничивается. Теперь у Белого дома будут полномочия устанавливать для вузов порядок определения количества платных мест. Квоты намерены регулировать в зависимости от кадровых потребностей экономики», — пишут «Ведомости». По сведениям издания, соотвествующий законопроект был внесен в Госдуму при широкой поддержке. Его соавторами стали 346 из 450 депутатов всех парламентских фракций и пятеро сенаторов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Как сообщало URA.RU ранее, российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Представители высших учебных заведений сообщили журналистам, что подобный рост составил примерно 11-18%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральным властям предоставят полномочия регулировать количество платных мест в вузах в зависимости от потребностей экономики. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» уже поддержали в правительстве РФ. «Согласно действующему законодательству, правительство регулирует только объем бюджетных мест в университетах, а число мест для студентов, обучающихся на платной основе, не ограничивается. Теперь у Белого дома будут полномочия устанавливать для вузов порядок определения количества платных мест. Квоты намерены регулировать в зависимости от кадровых потребностей экономики», — пишут «Ведомости». По сведениям издания, соотвествующий законопроект был внесен в Госдуму при широкой поддержке. Его соавторами стали 346 из 450 депутатов всех парламентских фракций и пятеро сенаторов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Как сообщало URA.RU ранее, российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Представители высших учебных заведений сообщили журналистам, что подобный рост составил примерно 11-18%.