Ведущий Первого канала не смог молчать после вопроса о сбежавших из-за СВО россиянах

Россияне, которые после начала спецоперации уехали заграницу и помогали вооруженным силам Украины — предатели. Такое мнение высказал ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев в интервью актеру Вячеславу Манучарову.
«Таких людей надо судить. Это подонки и преступники», — сказал Кузичев, интервью с которым опубликовано на Rutube.
Ведущий также отметил, что россияне, которые на эмоциях приняли решение уехать из страны после новости о начале спецоперации, заслуживают прощения и понимания. По словам Кузичева, это известие 24 февраля 2022 года «оглушило» буквально всех.
Ранее сообщалось о телеведущем Первого канала Иване Урганте, персоне которого уделяют особое внимание. На предмет инициации проверки, не является ли телезвезда иностранным агентом, высказался депутат Госдумы Виталий Милонов.
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