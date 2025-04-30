Захарова жестко ответила Зеленскому на угрозу теракта на параде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы Украины Владимира Зеленского, в котором он намекнул на возможные атаки на Россию, включая угрозу срыва парада Победы. Захарова назвала слова Зеленского прямым доказательством террористической политики Киева и обвинила его в подрыве мирных инициатив.
«О каких „перемириях“ со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что подобные высказывания украинского лидера служат очередным подтверждением того, что именно Зеленский и его радикальное окружение препятствуют мирным инициативам. Более того, они открыто этим хвастаются, что, по ее словам, полностью соответствует поведению типичных террористов.
Ранее Зеленский предположил возможность угрозы во время проведения парада Победы в Москве 9 мая. Он отметил, что в российском руководстве возникают сомнения относительно безопасности мероприятия, подчеркнув справедливость этих опасений. Кроме того, Зеленский выделил, что российская сторона должна уделять больше внимания продолжающемуся военному конфликту на территории Украины, передает «Царьград».
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