29 апреля 2025

Зеленский попросил США «надавить на болевую точку России» ради мира

Зеленский захотел обратиться к США по поводу санкций против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с Вашингтоном по санкциям против РФ
Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с Вашингтоном по санкциям против РФ Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся разговоре с Вашингтоном по поводу санкций против России. По словам лидера, Киев выбирает «именно такие болевые точки России», чтобы принудить Москву к миру.

«Готовимся также и к разговору с Америкой относительно новых санкционных шагов — выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего побуждают Москву к дипломатии», — сказал Зеленский. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале президента Украины.

При этом Зеленский отверг последнее предложение президента России Владимира Путина о перемирии. Кроме того, летом 2024 года лидер РФ также предлагал немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск с ряда территорий и отказа Украины от вступления в НАТО, однако Киев проигнорировал это предложение. По мнению американского аналитика и военного в отставке Дэниела Дэвиса, Зеленский не подпишет мирное соглашение, пока его армию поддерживают США. 

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся разговоре с Вашингтоном по поводу санкций против России. По словам лидера, Киев выбирает «именно такие болевые точки России», чтобы принудить Москву к миру. «Готовимся также и к разговору с Америкой относительно новых санкционных шагов — выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего побуждают Москву к дипломатии», — сказал Зеленский. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале президента Украины. При этом Зеленский отверг последнее предложение президента России Владимира Путина о перемирии. Кроме того, летом 2024 года лидер РФ также предлагал немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск с ряда территорий и отказа Украины от вступления в НАТО, однако Киев проигнорировал это предложение. По мнению американского аналитика и военного в отставке Дэниела Дэвиса, Зеленский не подпишет мирное соглашение, пока его армию поддерживают США. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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