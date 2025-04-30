Неутешительную статистику по поддельной незамерзайке обнародовали в сети

«Известия»: почти 40% омывающих и охлаждающих автожидкостей являются подделкой
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В РФ собираются бороться с контрафактом
В РФ собираются бороться с контрафактом Фото:

В РФ доля фальсификата омывающих и охлаждающих жидкостей для авто в рознице близка к 40%. Об этом сообщили участники рынка.

«Контрфактные стеклоомывающие жидкости с метанолом широко распространены на отечественном рынке, особенно в низком ценовом сегменте. До 30–40% может приходиться на контрафакт или продукцию с нарушением состава», — уточнила директор по маркетингу ГК «АвтоРусь» Анастасия Ломаченко в беседе с «Известями».

По данным СМИ, Минпромторг планирует бороться с поддельной продукцией путем введения маркировки. В РФ запрет на использование метанола в незамерзайках действует с 2027 года. 

Ранее URA.RU писало, что комплексная цена стандартного набора услуг и товаров для подготовки машин к весне значительно выросла в этом году. По сравнению с 2024-ым — затраты увеличились на 14-16%.

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В РФ доля фальсификата омывающих и охлаждающих жидкостей для авто в рознице близка к 40%. Об этом сообщили участники рынка. «Контрфактные стеклоомывающие жидкости с метанолом широко распространены на отечественном рынке, особенно в низком ценовом сегменте. До 30–40% может приходиться на контрафакт или продукцию с нарушением состава», — уточнила директор по маркетингу ГК «АвтоРусь» Анастасия Ломаченко в беседе с «Известями». По данным СМИ, Минпромторг планирует бороться с поддельной продукцией путем введения маркировки. В РФ запрет на использование метанола в незамерзайках действует с 2027 года.  Ранее URA.RU писало, что комплексная цена стандартного набора услуг и товаров для подготовки машин к весне значительно выросла в этом году. По сравнению с 2024-ым — затраты увеличились на 14-16%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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