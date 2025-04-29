Путин собрал сторонников мира на Высоте 102.0

У Зеленского есть время передумать собирать сторонников войны 9 Мая в Киеве

29 апреля 2025 в 20:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сталинграде Фото: Роман Наумов © URA.RU Высота 102.0. Для ветеранов, победивших в крупнейшем сражении Великой Отечественной войны, это одно из главных звеньев в оборонительной цепи — господствующая высота Сталинграда. Для новых поколений это — Мамаев курган, в центре которого Родина-Мать, немой символ Великой Победы. Но сегодня она словно говорит: «Помните», — и охраняет мир на земле. Здесь, на рубеже, дальше которого фашисты не смогли пройти и были обречены на катастрофическое поражение, президент Владимир Путин собрал сторонников мира. По-весеннему пригревающим солнцем Волгоград впечатлил сегодня даже гостей из не менее солнечной Абхазии. Дело, конечно, не только в погоде: по словам вице-спикера парламента республики Фазлибеи Авидзбы, располагает сама атмосфера, гостеприимство и сила сталинградской земли. «Настроение уже победное», — поделился с собкором URA.RU политик. Вице-спикер парламента Абхазии Фазлибеи Авидзба говорит, что в Абхазии трепетно хранят память о Победе Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Волгоград, который к 9 Мая переименовали в Сталинград, действительно готов к празднику — украшен, пожалуй, даже лучше, чем Москва. Приятно удивлен был городом вице-спикер Национального совета Словакии Гашпар Тибор. Оказалось, что он учился здесь, в Волгоградском пединституте. «Город очень изменился. Стал очень красивым», — с волнением рассказал господин Тибор. А ведь и правда — одна Волга-матушка чего стоит. Смотришь с набережной на нее и с трудом представляешь, как в 1942-1943 годах удалось отстоять город. Волга помогла нашим бойцам сдержать врага. И сегодня над ней, над Городом-героем на той самой высоте 102.0, которая позволяла контролировать северную часть Сталинграда, Заволжье и переправы через Волгу, возвышается Родина-Мать — величественный символ Победы. Президенты возложили цветы в память о тех, кто пал за Сталинград Фото: Роман Наумов © URA.RU Именно на Мамаев курган сразу из аэропорта отправился президент Путин, чтобы вместе со своим белорусским коллегой возложить венки и цветы в Зале воинской славы и к могиле командующего 62-й армией маршала Василия Чуйкова. Военачальник похоронен рядом со своими бойцами, погибшими в боях за Сталинград. О своих солдатах, отстоявших город, он говорил: «Даже мертвыми они не выпускали из рук оружие». Первый обелиск в память о защитниках Сталинграда появился здесь уже через несколько дней после разгрома группировки под командованием фельдмаршала Паулюса — 8 февраля 1943 года. А решение о создании целого мемориала Совмин РСФСР принял в 1958 году. Следующий, 1959 год, ушел на разминирование: на Мамаевом кургане уничтожено свыше 40 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Тем временем в Волгоградской филармонии собрались участники первого международного форума «Великое наследие — общее будущее». Каждый политик, с кем пообщался собкор URA.RU, надеется, что название форума станет пророческим — память о той войне позволит сохранить мир. Это важно и для Абхазии, которая потеряла в Великой Отечественной, треть своего населения: 17 тысяч бойцов не вернулись с фронта. «Сохранить наше общее наследие нужно для того, чтобы у нас всех было будущее, — убежден Фазлибеи Авидзба. — Я помню другую войну — с Грузией. Видел много крови, слез, страданий. И я не хочу, чтобы мои внуки тоже воевали и пережили это. Мы хотим мира. Поэтому мы здесь». Войну и ее последствия помнят многие Фото: Роман Наумов © URA.RU «Ничего не закончилось и сегодня», — сказал URA.RU словацкий парламентарий Гашпар Тибор, единственный гость из Евросоюза. По его словам, «мир — это и сейчас сложная категория, потому в Евросоюзе есть страны, которые готовились к войне». «Надо громко говорить о том, что мы не хотим войны. Мир — это будущее. Надо об этом говорить», — отметил господин Тибор. Зал волгоградской филармонии наполнился в считанные минуты в ожидании лидеров России и Белоруссии. Парламентарии из стран СНГ, Вьетнама, Китая, Северной Кореи, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии, Республики Сербской, а также из непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья: казалось бы, такие разные, но всех объединяет одно — в Великую Отечественную они вместе сражались с фашизмом, сегодня все они желают мира. Путина и Лукашенко приветствовали стоя. Лидеры уже заняли свои кресла на сцене, когда спикер Госдумы Вячеслав Володин начал «заводить» зал, чтобы парламентарии усилили свои овации. Президентам снова пришлось привстать. И Путин уже руками показывал: «Все-все, достаточно, можно начинать». Но не он и не Лукашенко первым вышел к трибуне. Сначала выступили спикеры двух парламентов, и только после этого слово получил Путин. «Стойкость и мужество воинов Красной Армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой. На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен», — заявил он. Каждый, кто сегодня побывал на Мамаевом кургане, уверен - нужно не дать забыть о войне никому Фото: Роман Наумов © URA.RU Предложение Путина создать при Парламентском собрании Союзного государства комиссию по сохранению исторической памяти зал встретил аплодисментами. «Нет сомнений, что и в России, и в Белоруссии, да и в других странах будут всегда помнить уроки этой войны. Главный из них очевиден: надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий — русофобии, антисемтизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнул Путин. Встречу в Сталинграде президент Лукашенко назвал данью памяти «общему героическому прошлому». «Мы — наследники великого поколения героев победителей, и нам стыдиться нечего и нечего что-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает — нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха, — заявил Лукашенко. — На Западе не могут понять, почему мы уцепились за нашу память. Мы гордимся этой памятью. Мы гордимся поколением победителей. А там, на Западе, нам завидуют». "Как только мы забудем путь к Хатыни, Сталинграду, к Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно. Поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту память». Россия и Белоруссия в Волгограде демонстрируют всему миру, что советский народ прошел «через котел войны» и потерял 27 млн человек, говорит председатель постоянной комиссии по аграрной политике парламента Белоруссии Иван Маркевич. «Именно на волгоградской земле мы хотим всем донести, что стремимся к миру на земле. И этот мир зависит от всех нас. Нам важно оставить это небожество, которое исходит сегодня от политиков Запада, и думать о мирном будущем, — поделился Маркевич с URA.RU. — Почему англосаксы так ненавидят Россию? Они проиграли тогда, в 1945-м. Они побеждены и признают, что это мы — победители в той войне». НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Путин призвал противостоять возрождению нацизма Политики из разных стран солидарны — для каждого очевидно, что фашизм 1940-х возродился. Поэтому форум, по словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, — это возможность защитить историческую память, «о которой не хотят слышать западные политики — они лишают свои народы правды». Между тем, чем больше говорить правду о той войне, тем больше людей будет понимать, что происходит сегодня на Украине. «Киевские власти являются марионетками Запада. А на Западе такая степень воздействия на общественное сознание, которой позавидовал бы даже гитлеровский режим. Но простые люди понимают суть происходящего. Не через пять, так 10 лет все встанет на свои места, и мы вернемся к добрососедскому существованию не только с Украиной, но и с Польшей», — убежден Картаполов. Возможно, это услышат в Киеве, где 9 Мая Владимир Зеленский собирает европейских партнеров по войне, в противовес параду в Москве в честь 80-летия Великой Победы, на который съедутся лидеры порядка 20 стран. У вице-спикера Госдумы Петра Толстого есть уверенность, что и там одумаются. «На Украине поймут, что у нас общее будущее. У нее может быть другого исхода. 100-летие Победы мы будем отмечать вместе», — уверен Толстой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высота 102.0. Для ветеранов, победивших в крупнейшем сражении Великой Отечественной войны, это одно из главных звеньев в оборонительной цепи — господствующая высота Сталинграда. Для новых поколений это — Мамаев курган, в центре которого Родина-Мать, немой символ Великой Победы. Но сегодня она словно говорит: «Помните», — и охраняет мир на земле. Здесь, на рубеже, дальше которого фашисты не смогли пройти и были обречены на катастрофическое поражение, президент Владимир Путин собрал сторонников мира. По-весеннему пригревающим солнцем Волгоград впечатлил сегодня даже гостей из не менее солнечной Абхазии. Дело, конечно, не только в погоде: по словам вице-спикера парламента республики Фазлибеи Авидзбы, располагает сама атмосфера, гостеприимство и сила сталинградской земли. «Настроение уже победное», — поделился с собкором URA.RU политик. Волгоград, который к 9 Мая переименовали в Сталинград, действительно готов к празднику — украшен, пожалуй, даже лучше, чем Москва. Приятно удивлен был городом вице-спикер Национального совета Словакии Гашпар Тибор. Оказалось, что он учился здесь, в Волгоградском пединституте. «Город очень изменился. Стал очень красивым», — с волнением рассказал господин Тибор. А ведь и правда — одна Волга-матушка чего стоит. Смотришь с набережной на нее и с трудом представляешь, как в 1942-1943 годах удалось отстоять город. Волга помогла нашим бойцам сдержать врага. И сегодня над ней, над Городом-героем на той самой высоте 102.0, которая позволяла контролировать северную часть Сталинграда, Заволжье и переправы через Волгу, возвышается Родина-Мать — величественный символ Победы. Именно на Мамаев курган сразу из аэропорта отправился президент Путин, чтобы вместе со своим белорусским коллегой возложить венки и цветы в Зале воинской славы и к могиле командующего 62-й армией маршала Василия Чуйкова. Военачальник похоронен рядом со своими бойцами, погибшими в боях за Сталинград. О своих солдатах, отстоявших город, он говорил: «Даже мертвыми они не выпускали из рук оружие». Первый обелиск в память о защитниках Сталинграда появился здесь уже через несколько дней после разгрома группировки под командованием фельдмаршала Паулюса — 8 февраля 1943 года. А решение о создании целого мемориала Совмин РСФСР принял в 1958 году. Следующий, 1959 год, ушел на разминирование: на Мамаевом кургане уничтожено свыше 40 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Тем временем в Волгоградской филармонии собрались участники первого международного форума «Великое наследие — общее будущее». Каждый политик, с кем пообщался собкор URA.RU, надеется, что название форума станет пророческим — память о той войне позволит сохранить мир. Это важно и для Абхазии, которая потеряла в Великой Отечественной, треть своего населения: 17 тысяч бойцов не вернулись с фронта. «Сохранить наше общее наследие нужно для того, чтобы у нас всех было будущее, — убежден Фазлибеи Авидзба. — Я помню другую войну — с Грузией. Видел много крови, слез, страданий. И я не хочу, чтобы мои внуки тоже воевали и пережили это. Мы хотим мира. Поэтому мы здесь». «Ничего не закончилось и сегодня», — сказал URA.RU словацкий парламентарий Гашпар Тибор, единственный гость из Евросоюза. По его словам, «мир — это и сейчас сложная категория, потому в Евросоюзе есть страны, которые готовились к войне». «Надо громко говорить о том, что мы не хотим войны. Мир — это будущее. Надо об этом говорить», — отметил господин Тибор. Зал волгоградской филармонии наполнился в считанные минуты в ожидании лидеров России и Белоруссии. Парламентарии из стран СНГ, Вьетнама, Китая, Северной Кореи, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии, Республики Сербской, а также из непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья: казалось бы, такие разные, но всех объединяет одно — в Великую Отечественную они вместе сражались с фашизмом, сегодня все они желают мира. Путина и Лукашенко приветствовали стоя. Лидеры уже заняли свои кресла на сцене, когда спикер Госдумы Вячеслав Володин начал «заводить» зал, чтобы парламентарии усилили свои овации. Президентам снова пришлось привстать. И Путин уже руками показывал: «Все-все, достаточно, можно начинать». Но не он и не Лукашенко первым вышел к трибуне. Сначала выступили спикеры двух парламентов, и только после этого слово получил Путин. «Стойкость и мужество воинов Красной Армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой. На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен», — заявил он. Предложение Путина создать при Парламентском собрании Союзного государства комиссию по сохранению исторической памяти зал встретил аплодисментами. «Нет сомнений, что и в России, и в Белоруссии, да и в других странах будут всегда помнить уроки этой войны. Главный из них очевиден: надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий — русофобии, антисемтизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнул Путин. Встречу в Сталинграде президент Лукашенко назвал данью памяти «общему героическому прошлому». «Мы — наследники великого поколения героев победителей, и нам стыдиться нечего и нечего что-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает — нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха, — заявил Лукашенко. — На Западе не могут понять, почему мы уцепились за нашу память. Мы гордимся этой памятью. Мы гордимся поколением победителей. А там, на Западе, нам завидуют». Россия и Белоруссия в Волгограде демонстрируют всему миру, что советский народ прошел «через котел войны» и потерял 27 млн человек, говорит председатель постоянной комиссии по аграрной политике парламента Белоруссии Иван Маркевич. «Именно на волгоградской земле мы хотим всем донести, что стремимся к миру на земле. И этот мир зависит от всех нас. Нам важно оставить это небожество, которое исходит сегодня от политиков Запада, и думать о мирном будущем, — поделился Маркевич с URA.RU. — Почему англосаксы так ненавидят Россию? Они проиграли тогда, в 1945-м. Они побеждены и признают, что это мы — победители в той войне». Политики из разных стран солидарны — для каждого очевидно, что фашизм 1940-х возродился. Поэтому форум, по словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, — это возможность защитить историческую память, «о которой не хотят слышать западные политики — они лишают свои народы правды». Между тем, чем больше говорить правду о той войне, тем больше людей будет понимать, что происходит сегодня на Украине. «Киевские власти являются марионетками Запада. А на Западе такая степень воздействия на общественное сознание, которой позавидовал бы даже гитлеровский режим. Возможно, это услышат в Киеве, где 9 Мая Владимир Зеленский собирает европейских партнеров по войне, в противовес параду в Москве в честь 80-летия Великой Победы, на который съедутся лидеры порядка 20 стран. У вице-спикера Госдумы Петра Толстого есть уверенность, что и там одумаются. «На Украине поймут, что у нас общее будущее. У нее может быть другого исхода. 100-летие Победы мы будем отмечать вместе», — уверен Толстой.