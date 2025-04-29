Москва готова вести прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблемы с легитимностью украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что в качестве еще одного шага к миру президент России Владимир Путин объявил о майском перемирии.
«Рассчитываем на то, что Украина последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью лидера киевского режима», — цитирует Василия Небензю ТАСС.
Путин много раз заявлял о своей готовности к диалогу по мирному урегулированию украинского конфликта, не выставляя предварительных условий. При этом вторая сторона продолжает отказываться от этого. URA.RU уже писало, что ранее Зеленский резко отреагировал на заявление президента РФ о своей легитимности. Он отверг предложенные условия Кремля и призвал союзников силой принудить Россию к миру.
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