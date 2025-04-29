29 апреля 2025

Небензя: Россия готова закрыть глаза на нелегитимность Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос легитимности Владимира Зеленского — не препятствие для Кремля в переговорном процессе
Вопрос легитимности Владимира Зеленского — не препятствие для Кремля в переговорном процессе Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Москва готова вести прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблемы с легитимностью украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что в качестве еще одного шага к миру президент России Владимир Путин объявил о майском перемирии.

«Рассчитываем на то, что Украина последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью лидера киевского режима», — цитирует Василия Небензю ТАСС.

Путин много раз заявлял о своей готовности к диалогу по мирному урегулированию украинского конфликта, не выставляя предварительных условий. При этом вторая сторона продолжает отказываться от этого. URA.RU уже писало, что ранее Зеленский резко отреагировал на заявление президента РФ о своей легитимности. Он отверг предложенные условия Кремля и призвал союзников силой принудить Россию к миру.

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Москва готова вести прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблемы с легитимностью украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что в качестве еще одного шага к миру президент России Владимир Путин объявил о майском перемирии. «Рассчитываем на то, что Украина последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью лидера киевского режима», — цитирует Василия Небензю ТАСС. Путин много раз заявлял о своей готовности к диалогу по мирному урегулированию украинского конфликта, не выставляя предварительных условий. При этом вторая сторона продолжает отказываться от этого. URA.RU уже писало, что ранее Зеленский резко отреагировал на заявление президента РФ о своей легитимности. Он отверг предложенные условия Кремля и призвал союзников силой принудить Россию к миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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