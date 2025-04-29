29 апреля 2025

Назван покупатель российской сети гипермаркетов OBI

Близкие к «Севергрупп» структуры купили долю в сети гипермаркетов OBI
© Служба новостей «URA.RU»
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Возобновление работы гипермаркетов OBI после долгого простоя. Екатеринбург, obi, гипермаркет оби
OBI обретет новых владельцев Фото:

Долю в сети строительных гипермаркетов OBI приобрели структуры, связанные с компанией «Севергрупп» российского предпринимателя Алексея Мордашова. Эту информацию подтвердили несколько консультантов, знакомых с деталями сделки от топ-менеджеров сети магазинов и арендодателей.

«Сделка по приобретению будет многоэтапной. Двое из собеседников сообщили, что в конечном итоге структуры, связанные с «Севергрупп», планируют полностью выкупить ретейлера. Кроме того, бизнес OBI впоследствии войдет в состав торговой сети «Лента», основным владельцем которой является «Севергрупп», — сообщил РБК.

По сведениям издания, новому стратегическому инвестору проданы 25% в OBI. Официально детали сделки не раскрываются.

Как сообщало URA.RU в 2023 году, новые владельцы сети OBI по условиям договора обязаны были переименовать гипермаркеты в России. Они подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг.

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Долю в сети строительных гипермаркетов OBI приобрели структуры, связанные с компанией «Севергрупп» российского предпринимателя Алексея Мордашова. Эту информацию подтвердили несколько консультантов, знакомых с деталями сделки от топ-менеджеров сети магазинов и арендодателей. «Сделка по приобретению будет многоэтапной. Двое из собеседников сообщили, что в конечном итоге структуры, связанные с «Севергрупп», планируют полностью выкупить ретейлера. Кроме того, бизнес OBI впоследствии войдет в состав торговой сети «Лента», основным владельцем которой является «Севергрупп», — сообщил РБК. По сведениям издания, новому стратегическому инвестору проданы 25% в OBI. Официально детали сделки не раскрываются. Как сообщало URA.RU в 2023 году, новые владельцы сети OBI по условиям договора обязаны были переименовать гипермаркеты в России. Они подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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