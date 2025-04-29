Назван покупатель российской сети гипермаркетов OBI

Долю в сети строительных гипермаркетов OBI приобрели структуры, связанные с компанией «Севергрупп» российского предпринимателя Алексея Мордашова. Эту информацию подтвердили несколько консультантов, знакомых с деталями сделки от топ-менеджеров сети магазинов и арендодателей.
«Сделка по приобретению будет многоэтапной. Двое из собеседников сообщили, что в конечном итоге структуры, связанные с «Севергрупп», планируют полностью выкупить ретейлера. Кроме того, бизнес OBI впоследствии войдет в состав торговой сети «Лента», основным владельцем которой является «Севергрупп», — сообщил РБК.
По сведениям издания, новому стратегическому инвестору проданы 25% в OBI. Официально детали сделки не раскрываются.
Как сообщало URA.RU в 2023 году, новые владельцы сети OBI по условиям договора обязаны были переименовать гипермаркеты в России. Они подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг.
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