29 апреля 2025

Стало известно о героизме бойцов КНДР в ходе СВО

Прилепин отметил героизм и решительность военных КНДР не отдаваться в плен
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Корейские солдаты бились с врагом наравне с русскими
Корейские солдаты бились с врагом наравне с русскими Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Военные КНДР в боях за Курскую область отличились отвагой и уровнем подготовки. Об этом рассказал писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, у северокорейцев не принято сдаваться в плен.

«С северокорейскими бойцами пересекались мои боевые товарищи. Видели их работу и остались удивлены происходящим, потому что уровень подготовки предельно высокий, но самое главное — уровень самоотверженности совершенно необычайный», — заявил Захар Прилепин в интервью aif.ru.

Собеседник издания подчеркнул, что боевикам ВСУ удалось взять в плен всего двух солдат из КНДР. Одному перебило обе руки, он не смог бросить гранату. Другой лишился челюсти и был без сознания. По словам писателя в уставе северокорейской армии четко прописано, что бойцы не имеют права сдаваться в плен. «Они и не сдаются», — заключил Прилепин.

Ранее по соцсетям разлетелось фото с военнослужащими КНДР, помогавшими выбить украинские формирования из региона. Позднее появилось видео. На опубликованных кадрах — боевая подготовка военных Северной Кореи на территории РФ. В Кремле не исключают, что северокорейские штурмовики будут представлены к государственным наградам.

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Военные КНДР в боях за Курскую область отличились отвагой и уровнем подготовки. Об этом рассказал писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, у северокорейцев не принято сдаваться в плен. «С северокорейскими бойцами пересекались мои боевые товарищи. Видели их работу и остались удивлены происходящим, потому что уровень подготовки предельно высокий, но самое главное — уровень самоотверженности совершенно необычайный», — заявил Захар Прилепин в интервью aif.ru. Собеседник издания подчеркнул, что боевикам ВСУ удалось взять в плен всего двух солдат из КНДР. Одному перебило обе руки, он не смог бросить гранату. Другой лишился челюсти и был без сознания. По словам писателя в уставе северокорейской армии четко прописано, что бойцы не имеют права сдаваться в плен. «Они и не сдаются», — заключил Прилепин. Ранее по соцсетям разлетелось фото с военнослужащими КНДР, помогавшими выбить украинские формирования из региона. Позднее появилось видео. На опубликованных кадрах — боевая подготовка военных Северной Кореи на территории РФ. В Кремле не исключают, что северокорейские штурмовики будут представлены к государственным наградам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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