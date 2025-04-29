Стало известно о героизме бойцов КНДР в ходе СВО

Военные КНДР в боях за Курскую область отличились отвагой и уровнем подготовки. Об этом рассказал писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, у северокорейцев не принято сдаваться в плен.
«С северокорейскими бойцами пересекались мои боевые товарищи. Видели их работу и остались удивлены происходящим, потому что уровень подготовки предельно высокий, но самое главное — уровень самоотверженности совершенно необычайный», — заявил Захар Прилепин в интервью aif.ru.
Собеседник издания подчеркнул, что боевикам ВСУ удалось взять в плен всего двух солдат из КНДР. Одному перебило обе руки, он не смог бросить гранату. Другой лишился челюсти и был без сознания. По словам писателя в уставе северокорейской армии четко прописано, что бойцы не имеют права сдаваться в плен. «Они и не сдаются», — заключил Прилепин.
Ранее по соцсетям разлетелось фото с военнослужащими КНДР, помогавшими выбить украинские формирования из региона. Позднее появилось видео. На опубликованных кадрах — боевая подготовка военных Северной Кореи на территории РФ. В Кремле не исключают, что северокорейские штурмовики будут представлены к государственным наградам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.