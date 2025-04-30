Юрист объяснил, зачем нужны «шашлычные дроны» на самом деле

Дроны, применяемые для мониторинга пожаров, не предназначены для слежки за гражданами, жарящими шашлыки, и не используются для фиксации подобных нарушений на частных территориях. Об этом сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о якобы контроле с воздуха за любителями пикников.
Черкасов пояснил, что дроны оснащены тепловизорами и используются для обнаружения очагов возгорания, например в лесах, чтобы не дать огню распространиться. «Фиксация нарушений правил противопожарного режима с дронов выглядит неоднозначно с точки зрения законодательства и соблюдения гражданских прав населения. Несмотря на то, что сама съемка имеет законные цели, процесс может затрагивать права граждан на неприкосновенность частной жизни», — отметил Черкасов в интервью агентству «Прайм».
Также он напомнил, что штрафы за нарушение правил противопожарной безопасности могут выписывать только сотрудники МЧС или полиции, а их размер составляет от пяти до 50 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств. В случае тяжелых последствий наступает уголовная ответственность. Черкасов рекомендовал готовить шашлыки только в разрешенных местах с соблюдением всех требований пожарной безопасности.
Ранее МЧС России напомнило о запрете на разведение открытого огня для шашлыков на частных и общественных территориях без специального оборудования, особенно в условиях активного противопожарного режима. В ведомстве отметили, что, согласно установленным правилам, мангал должен находиться не менее чем в пяти метрах от зданий и очищен от сухой травы и мусора в радиусе двух метров. При использовании открытого огня необходимо иметь средства пожаротушения и мобильный телефон для вызова пожарной охраны, передает «Царьград».
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