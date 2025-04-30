В ряде регионов РФ пропал доступ к западным сервисам

«Коммерсант»: на Кавказе стали недоступны популярные игровые сервисы
© Служба новостей «URA.RU»
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Популярные игровые сервисы оказались недоступны для жителей Кавказа
Популярные игровые сервисы оказались недоступны для жителей Кавказа Фото:

В ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в последние две недели ограничен доступ к ряду иностранных онлайн-сервисов. По словам местных провайдеров, недоступными остаются свыше 700 сайтов и онлайн-сервисов, значительная часть которых относится к игровой индустрии — включая такие платформы, как Steam, Ubisoft, а также различные онлайн-игры.

«В регионах [СКФО] уже две недели недоступна часть зарубежных интернет-ресурсов. По данным местных провайдеров, речь идет о более чем 700 сайтах и сервисах, многие из которых игровые, включая Steam, Ubisoft, а также онлайн-игры», — говорится в материале «Коммерсанта». Отмечается, что Роскомнадзор проблем с доступом к зарубежной инфраструктуре не наблюдает.

Неделей ранее сообщалось, что Рунет столкнулся с масштабным сбоем в работе. Его фиксировали в работе ряда приложений в 28 городах России, однако затем создатели детектора Downdetector заявили, что их бот работал неисправно. На самом деле никакого сбоя не было.

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В ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в последние две недели ограничен доступ к ряду иностранных онлайн-сервисов. По словам местных провайдеров, недоступными остаются свыше 700 сайтов и онлайн-сервисов, значительная часть которых относится к игровой индустрии — включая такие платформы, как Steam, Ubisoft, а также различные онлайн-игры. «В регионах [СКФО] уже две недели недоступна часть зарубежных интернет-ресурсов. По данным местных провайдеров, речь идет о более чем 700 сайтах и сервисах, многие из которых игровые, включая Steam, Ubisoft, а также онлайн-игры», — говорится в материале «Коммерсанта». Отмечается, что Роскомнадзор проблем с доступом к зарубежной инфраструктуре не наблюдает. Неделей ранее сообщалось, что Рунет столкнулся с масштабным сбоем в работе. Его фиксировали в работе ряда приложений в 28 городах России, однако затем создатели детектора Downdetector заявили, что их бот работал неисправно. На самом деле никакого сбоя не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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