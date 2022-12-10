Захарова высмеяла попытку госпереворота в Германии

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова отреагировала на происходящее в Германии Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла несостоявшийся госпереворот в Германии. Она заявила, что аплодирует слаженной работе.

«Который день с замиранием сердца наблюдаю за настоящей драмой, развернувшейся в Германии. Но Берлин устоял перед 25 революционерами. Слаженная работа, браво. Аплодируем стоя. Конституционный строй в безопасности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Также она задалась вопросом, почему Германия поддержала госпереворот на Украине.

В Германии на этой неделе сообщили, что предотвратили госпереворот. В произошедшем участвовали 25 человек, которые являются сторонниками праворадикальной организации, передает ОТР. Немецкий суд арестовал 23 подозреваемых, сообщает RT.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла несостоявшийся госпереворот в Германии. Она заявила, что аплодирует слаженной работе. «Который день с замиранием сердца наблюдаю за настоящей драмой, развернувшейся в Германии. Но Берлин устоял перед 25 революционерами. Слаженная работа, браво. Аплодируем стоя. Конституционный строй в безопасности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Также она задалась вопросом, почему Германия поддержала госпереворот на Украине. В Германии на этой неделе сообщили, что предотвратили госпереворот. В произошедшем участвовали 25 человек, которые являются сторонниками праворадикальной организации, передает ОТР. Немецкий суд арестовал 23 подозреваемых, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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