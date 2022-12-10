Захарова высмеяла попытку госпереворота в Германии

10 декабря 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отреагировала на происходящее в Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла несостоявшийся госпереворот в Германии. Она заявила, что аплодирует слаженной работе. «Который день с замиранием сердца наблюдаю за настоящей драмой, развернувшейся в Германии. Но Берлин устоял перед 25 революционерами. Слаженная работа, браво. Аплодируем стоя. Конституционный строй в безопасности», — написала Захарова в своем telegram-канале . Также она задалась вопросом, почему Германия поддержала госпереворот на Украине. В Германии на этой неделе сообщили, что предотвратили госпереворот. В произошедшем участвовали 25 человек, которые являются сторонниками праворадикальной организации, передает ОТР. Немецкий суд арестовал 23 подозреваемых, сообщает RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла несостоявшийся госпереворот в Германии. Она заявила, что аплодирует слаженной работе. «Который день с замиранием сердца наблюдаю за настоящей драмой, развернувшейся в Германии. Но Берлин устоял перед 25 революционерами. Слаженная работа, браво. Аплодируем стоя. Конституционный строй в безопасности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Также она задалась вопросом, почему Германия поддержала госпереворот на Украине. В Германии на этой неделе сообщили, что предотвратили госпереворот. В произошедшем участвовали 25 человек, которые являются сторонниками праворадикальной организации, передает ОТР. Немецкий суд арестовал 23 подозреваемых, сообщает RT.