В Тюмени снова подорожала красная икра

В Тюмени на треть подорожала красная икра

Цена варьируется от 600 до тысячи рублей за 100 граммов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени вновь выросла цена красной икры. Теперь стоимость 100 граммов варьируется от 600 до тысячи рублей. Об этом рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт.

«По сравнению с прошлым годом цена выросла на 32%. Разброс цен в рознице достаточно велик — от 600 до 1000 за сто граммов. Икру дешевле этого диапазона покупать не рекомендуется», — передают слова эксперта «РБК Тюмень».

Также он предположил, что в преддверии Нового года красная икра подорожает еще на 8—10%. Кроме этого, цены вырастут еще и на рыбу — примерно на 5%, а перед Новым годом — на 3—6%.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор предостерег тюменцев от покупки красной икры сомнительного качества. Консервированные и скоропортящиеся продукты, в том числе, красную икру, следует приобретать только в местах организованной торговли: в магазинах, на рынках и торговых складах.