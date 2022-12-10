В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Кургане

В Кургане за сутки зарегистрировали более полусотни заболевших коронавирусом. С диагнозом COVID-19 госпитализировали 6 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«На 10 декабря в Курганской области за последние сутки с диагнозом COVID-19 госпитализировано 6 человек, выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 72 человека. Зарегистрировано 55 случаев заболевания. Охват тестированием составил 258,1 на 100 тыс. населения», — указано на сайте ведомства.
Ранее в федеральном Роспотребнадзоре сообщали, что в регионах России появился новый опасный штамм гриппа А (H1N1), он же «свиной грипп». URA.RU приводило основную информацию, связанную с вирусом на данный момент и рассказывало, как вести себя в случае заражения.
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