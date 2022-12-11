В Тюменской области резко вырос спрос на игровые приставки

12 декабря 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Тюменцы стали чаще приобретать электронику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на игровые приставки у жителей тюменской области за 2022 год вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Самыми востребованными товарами по количеству покупок на платформе оказались игровые приставки — в этом году их продажи выросли на 30% по сравнению с прошлым, а средняя стоимость на „Авито“ в Тюмени составила 8 530 рублей», — рассказали в пресс-службе «Авито». Аналитики отметили, что тюменцы стали чаще покупать и товары для компьютера — спрос на них вырос также на 30% по сравнению с прошлым годом. По данным «Авито», за 2022 год в Тюмени также увеличился спрос на покупку предметов интерьера и искусства — их продажи выросли на 66%. При этом, тюменцы предпочитали приобретать новые товары. 80% сделок — товары, не бывшие в пользовании. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне международных санкций в Тюмени обвалились цены на подержанные приставки Sony Playstation 4 и 5. По словам источника агентства, это произошло из-за блокировки сервиса PS Store, где с марта пользователи из России не могут покупать новые игры и приложения.

Спрос на игровые приставки у жителей тюменской области за 2022 год вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Самыми востребованными товарами по количеству покупок на платформе оказались игровые приставки — в этом году их продажи выросли на 30% по сравнению с прошлым, а средняя стоимость на „Авито“ в Тюмени составила 8 530 рублей», — рассказали в пресс-службе «Авито». Аналитики отметили, что тюменцы стали чаще покупать и товары для компьютера — спрос на них вырос также на 30% по сравнению с прошлым годом. По данным «Авито», за 2022 год в Тюмени также увеличился спрос на покупку предметов интерьера и искусства — их продажи выросли на 66%. При этом, тюменцы предпочитали приобретать новые товары. 80% сделок — товары, не бывшие в пользовании. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне международных санкций в Тюмени обвалились цены на подержанные приставки Sony Playstation 4 и 5. По словам источника агентства, это произошло из-за блокировки сервиса PS Store, где с марта пользователи из России не могут покупать новые игры и приложения.