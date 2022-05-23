В Тюмени обвалились цены на самые популярные игровые приставки

24 мая 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Стоимость подержанных приставок Sony Playstation в Тюмени снизилась на 10 — 15 тыс. рублей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На фоне международных санкций в Тюмени обвалились цены на подержанные приставки Sony Playstation 4 и 5. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к игровой индустрии. По его словам, это произошло из-за блокировки сервиса PS Store, где с марта пользователи из России не могут покупать новые игры и приложения. «С марта пользователи из России не могут покупать игры и приложения в официальном онлайн — магазине Sony. Это сказалось на стоимости подержанных приставок Playstation 4. Они подешевели, в среднем, на 10 — 15 тыс. рублей. Что касается цифровой версии Playstation 5, которая не имеет привода для дисков, то без возможности скачивания игр, она, по большому счету, вообще превратилась в бесполезный кирпич. Это тоже сказалось на стоимости гаджета», — сообщил собеседник агентства. По данным сервиса онлайн — объявлений Авито, минимальная стоимость приставки Sony Playstation 4 у частных продавцов из Тюмени составляет 16,9 тыс. рублей. Это версия FAT с жестким диском объемом 500 гигабайт. США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Западные лидеры заявили, что с помощью различных ограничений хотят разрушить гуманитарный, экономический и социальный секторы страны. К санкциям также присоединились многие крупные иностранные компании. Многие из них приняли решение о прекращении работы на российском рынке.

На фоне международных санкций в Тюмени обвалились цены на подержанные приставки Sony Playstation 4 и 5. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к игровой индустрии. По его словам, это произошло из-за блокировки сервиса PS Store, где с марта пользователи из России не могут покупать новые игры и приложения. «С марта пользователи из России не могут покупать игры и приложения в официальном онлайн — магазине Sony. Это сказалось на стоимости подержанных приставок Playstation 4. Они подешевели, в среднем, на 10 — 15 тыс. рублей. Что касается цифровой версии Playstation 5, которая не имеет привода для дисков, то без возможности скачивания игр, она, по большому счету, вообще превратилась в бесполезный кирпич. Это тоже сказалось на стоимости гаджета», — сообщил собеседник агентства. По данным сервиса онлайн — объявлений Авито, минимальная стоимость приставки Sony Playstation 4 у частных продавцов из Тюмени составляет 16,9 тыс. рублей. Это версия FAT с жестким диском объемом 500 гигабайт. США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Западные лидеры заявили, что с помощью различных ограничений хотят разрушить гуманитарный, экономический и социальный секторы страны. К санкциям также присоединились многие крупные иностранные компании. Многие из них приняли решение о прекращении работы на российском рынке.