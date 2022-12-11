Врачи пермского города впервые провели уникальное исследование сердца

12 декабря 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Чайковских врачей некоторое время будут обучать специалисты из Перми и Ижевска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чайковском (Пермский край) врачи городской больницы впервые провели коронарографию. Процедура является очень сложной и уникальной, она позволяет детально обследовать сосуды сердца и выявить патологию, сообщает сайт правительства Пермского края. «В Чайковской городской больнице впервые проведена коронарография. Бригада специалистов медучреждения уже выполнила пять диагностических процедур пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорится на сайте кабмина. Коронарография проводится при помощи ангиографической установки. Обследуемому вводят в кровоток рентгенконтрастное вещество и смотрят с помощью прибора на степень, локализацию и характер сужения артерий. Диагностика позволяет обнаружить нарушение в работе сосудов сердца и начать лечить его заранее. На сегодня в краевом минздраве планируют создать сеть установок в медучреждениях региона. Пока постоянных хирургов, которые умеют работать с технологией, в Чайковском нет. Планируется, что в больницу будут приезжать специалисты из Перми и Ижевска и обучать местных врачей.

В Чайковском (Пермский край) врачи городской больницы впервые провели коронарографию. Процедура является очень сложной и уникальной, она позволяет детально обследовать сосуды сердца и выявить патологию, сообщает сайт правительства Пермского края. «В Чайковской городской больнице впервые проведена коронарография. Бригада специалистов медучреждения уже выполнила пять диагностических процедур пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорится на сайте кабмина. Коронарография проводится при помощи ангиографической установки. Обследуемому вводят в кровоток рентгенконтрастное вещество и смотрят с помощью прибора на степень, локализацию и характер сужения артерий. Диагностика позволяет обнаружить нарушение в работе сосудов сердца и начать лечить его заранее. На сегодня в краевом минздраве планируют создать сеть установок в медучреждениях региона. Пока постоянных хирургов, которые умеют работать с технологией, в Чайковском нет. Планируется, что в больницу будут приезжать специалисты из Перми и Ижевска и обучать местных врачей.