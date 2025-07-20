Пермский девелопер не смог завладеть трехзвездочным отелем возле рынка

Холдинг ПМД не смог выкупить трехзвездочный отель Avant по улице Попова в Перми. Собственник отказался продавать актив, сообщил источник, знакомый с деталями переговоров.
«Владельцы отеля отказались продавать объект», — цитирует собственный источник издание «Коммерсант-Прикамье». Представители ПМД от комментариев воздержались.
Девелопер активно застраивает квартал, в границах которого располагается здание. В частности, сейчас возводится ЖК «Эволюция».
Гостиницу ввели в эксплуатацию в 2012 году без соответствующего разрешения. Оно было получено значительно позже. В самом начале помещения использовались как торговый центр «Тополя», однако впоследствии здание переоборудовали под отель.
URA.RU уже писало, что градостроительный совет Прикамья отправил на доработку проект новой гостиницы на пересечении улиц Куйбышева — Екатерининская. Объект собираются построить рядом с торговым домом «Петропавловский» (бывший «Детский мир»).
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