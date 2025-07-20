20 июля 2025

Пермячка отсудила сотни тысяч у санатория в Анапе

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине пришлось в суде требовать деньги за несостоявшуюся поездку
Женщине пришлось в суде требовать деньги за несостоявшуюся поездку Фото:

Жительница Губахи Пермского края обратилась в суд, чтобы вернуть деньги за отдых в санатории «Бригантина» в Анапе. Ранее она оплатила туда путевку, но потом передумала ехать на курорт. Деньги ей удалось вернуть только через суд. Копия соответствующего решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении редакции.

«Жительница Губахи забронировала отдых в санатории „Бригантина“ в Анапе. Туда она планировала отправиться вместе с мужем и ребенком. Впоследствии отдыхать в этом месте женщина передумала и потребовала вернуть деньги, но санаторий проигнорировал ее просьбы. С этой претензией пермячка обратилась в суд», — говорится в решении.

Стоимость путевки на троих составила 172 926 рублей. Женщина планировала получить назад эту сумму и требовала от санатория выплатить ей неустойку. Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что «Бригантина» должна выплатить пермячке более 360 000 рублей.

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Жительница Губахи Пермского края обратилась в суд, чтобы вернуть деньги за отдых в санатории «Бригантина» в Анапе. Ранее она оплатила туда путевку, но потом передумала ехать на курорт. Деньги ей удалось вернуть только через суд. Копия соответствующего решения Губахинского городского суда имеется в распоряжении редакции. «Жительница Губахи забронировала отдых в санатории „Бригантина“ в Анапе. Туда она планировала отправиться вместе с мужем и ребенком. Впоследствии отдыхать в этом месте женщина передумала и потребовала вернуть деньги, но санаторий проигнорировал ее просьбы. С этой претензией пермячка обратилась в суд», — говорится в решении. Стоимость путевки на троих составила 172 926 рублей. Женщина планировала получить назад эту сумму и требовала от санатория выплатить ей неустойку. Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что «Бригантина» должна выплатить пермячке более 360 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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