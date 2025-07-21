Выпускники крупного пермского вуза резко увеличили доходы

Выпускники Пермского Политеха за два года нарастили средний уровень заработной платы на 35,5 тысяч рублей — до 128,9 тысячи рублей в месяц. Цифры URA.RU назвали в университете, основываясь на данных цифровой платформы «Работа в России».
«Так, в 2024 году средний доход выпускников ПНИПУ составил 128,9 тысячи рублей, что на 35,5 тысяч превышает показатель 2022 года. Из числа 2 362 студентов, завершивших обучение в 2024 году, были трудоустроены 88,5%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 86,4%. В статистике не учитывались выпускники, поступившие вновь на очную форму обучения», — добавили в пресс-службе вуза.
Наибольший средний доход среди выпускников университета зафиксирован по направлениям: «Нефтегазовое дело» — более 362 тысяч рублей, «Прикладная математика и информатика» — свыше 254 тысяч, «Информатика и вычислительная техника» — почти 246 тысяч, «Электроэнергетика и электротехника» — около 239 тысяч рублей. Среди гуманитарных специальностей лидируют «Менеджмент» (255 тысяч), «Реклама и связи с общественностью» (228 тысяч), а также «Государственное и муниципальное управление» (почти 230 тысяч рублей ежемесячно).
Как отметил первый проректор-проректор по информатизации университета Александр Труфанов, представленные показатели свидетельствуют о высоком спросе не только на специалистов горно-нефтяной и IT-сферы, но также и в таких областях, как реклама и связи с общественностью, электроэнергетика, строительство, машиностроение и химические технологии. Кроме того, после окончания магистратуры средний доход выпускников возрастает примерно в 1,6 раза, что подтверждает востребованность на рынке труда специалистов с расширенным набором профессиональных компетенций.
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