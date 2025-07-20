20 июля 2025

Пермский бизнесмен скрыл от налоговой 9 миллионов рублей, но был разоблачен

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступную деятельность глава компании осуществлял в течение полутора лет
Преступную деятельность глава компании осуществлял в течение полутора лет Фото:

В Пермском крае руководитель одной из коммерческих организаций утаил от налоговиков почти 9 миллионов рублей. Но схема была раскрыта. В данный момент расследование этого уголовного дела завершено, передает пресс-служба прокуратуры региона.

«С сентября 2023 года по март 2025-го предприниматель накопил значительную задолженность перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам. Чтобы избежать оплаты, он переводил средства через счета других компаний, оформленных на сторонних лиц, скрывая реальные доходы. Ущерб составил почти 9 млн рублей», — указано на сайте ведомства.

Расследованием занимался третий отдел по особо важным делам краевого управления СКР. Прокуратурой было утверждено обвинительное заключение, а материалы дела уже переданы в Ленинский районный суд Перми.

Ранее URA.RU писало о руководителе строительной компании, который также уклонялся от уплаты налогов. Ему предъявили обвинение в сокрытии средств на сумму 3,7 миллиона рублей.

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В Пермском крае руководитель одной из коммерческих организаций утаил от налоговиков почти 9 миллионов рублей. Но схема была раскрыта. В данный момент расследование этого уголовного дела завершено, передает пресс-служба прокуратуры региона. «С сентября 2023 года по март 2025-го предприниматель накопил значительную задолженность перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам. Чтобы избежать оплаты, он переводил средства через счета других компаний, оформленных на сторонних лиц, скрывая реальные доходы. Ущерб составил почти 9 млн рублей», — указано на сайте ведомства. Расследованием занимался третий отдел по особо важным делам краевого управления СКР. Прокуратурой было утверждено обвинительное заключение, а материалы дела уже переданы в Ленинский районный суд Перми. Ранее URA.RU писало о руководителе строительной компании, который также уклонялся от уплаты налогов. Ему предъявили обвинение в сокрытии средств на сумму 3,7 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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