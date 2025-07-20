Пермский бизнесмен скрыл от налоговой 9 миллионов рублей, но был разоблачен

В Пермском крае руководитель одной из коммерческих организаций утаил от налоговиков почти 9 миллионов рублей. Но схема была раскрыта. В данный момент расследование этого уголовного дела завершено, передает пресс-служба прокуратуры региона.
«С сентября 2023 года по март 2025-го предприниматель накопил значительную задолженность перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам. Чтобы избежать оплаты, он переводил средства через счета других компаний, оформленных на сторонних лиц, скрывая реальные доходы. Ущерб составил почти 9 млн рублей», — указано на сайте ведомства.
Расследованием занимался третий отдел по особо важным делам краевого управления СКР. Прокуратурой было утверждено обвинительное заключение, а материалы дела уже переданы в Ленинский районный суд Перми.
Ранее URA.RU писало о руководителе строительной компании, который также уклонялся от уплаты налогов. Ему предъявили обвинение в сокрытии средств на сумму 3,7 миллиона рублей.
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