Пермские эсеры теряют позиции в регионе

В Пермском крае на выборы депутатов выдвинулось 400 человек

21 июля 2025 в 15:30 Размер текста - 17 +

Всего будет разыгрываться 140 мандатов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Пермском крае в выборах депутатов местных дум хотят поучаствовать 400 человек. Все округа закрыла «Единая Россия»: она выдвинула 140 человек (по числу мандатов). Меньше всех кандидатов из парламентских партий выставили эсеры: всего 28 человек, сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. «Всего для участия в сентябрьских выборах выдвинулись 400 кандидатов (387 — на основные и 13 на довыборы в муниципальных кампаниях). Из них 372 представляют политические партии», — говорится в сообщении. На втором месте по числу кандидатов — ЛДПР (76), на третьем — КПРФ и «Новые люди» (по 50 человек). Эсеры и «Партия пенсионеров» выдвинули по 28 кандидатов. При этом «пенсионеры» участвуют только в выборах в Березниках, где они выступают в роли «техников» для единороссов. Так 28 человек пошли на выборы в порядке самовыдвижения. Самая большая конкуренция образовалась в Березниках. Здесь в среднем на один мандат претендуют по пять человек. Выборы пройдут 12—14 сентября. До 30 июля кандидатам надо подать документы на регистрацию. Год назад эсеры занимали третье место по числу кандидатов. Тогда разыгрывалось 373 мандата, и «Справедливая Россия» выдвинула 122 кандидата. На втором месте была ЛДПР (199), на четвертом — КПРФ (110). 105 человек выставляла «Партия пенсионеров», 16 — «Новые люди», два — «Коммунисты России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в выборах депутатов местных дум хотят поучаствовать 400 человек. Все округа закрыла «Единая Россия»: она выдвинула 140 человек (по числу мандатов). Меньше всех кандидатов из парламентских партий выставили эсеры: всего 28 человек, сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. «Всего для участия в сентябрьских выборах выдвинулись 400 кандидатов (387 — на основные и 13 на довыборы в муниципальных кампаниях). Из них 372 представляют политические партии», — говорится в сообщении. На втором месте по числу кандидатов — ЛДПР (76), на третьем — КПРФ и «Новые люди» (по 50 человек). Эсеры и «Партия пенсионеров» выдвинули по 28 кандидатов. При этом «пенсионеры» участвуют только в выборах в Березниках, где они выступают в роли «техников» для единороссов. Так 28 человек пошли на выборы в порядке самовыдвижения. Самая большая конкуренция образовалась в Березниках. Здесь в среднем на один мандат претендуют по пять человек. Выборы пройдут 12—14 сентября. До 30 июля кандидатам надо подать документы на регистрацию. Год назад эсеры занимали третье место по числу кандидатов. Тогда разыгрывалось 373 мандата, и «Справедливая Россия» выдвинула 122 кандидата. На втором месте была ЛДПР (199), на четвертом — КПРФ (110). 105 человек выставляла «Партия пенсионеров», 16 — «Новые люди», два — «Коммунисты России».