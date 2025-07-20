Где пермякам дешево отдохнуть в августе

В августе туристам из Перми рекомендуют отправиться на азиатские курорты. В это время цены на отдых на Таиланде, Бали или Шри-Ланке заметно ниже, чем в другие месяцы. Об этом URA.RU рассказала директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«В августе выгодные цены на путевки в Азию. Можно рассмотреть Таиланд, Бали и Шри-Ланку. Сейчас там сезон низкого спроса, поэтому отдых получается бюджетнее, чем в другое время. Но вылетов из Перми в эти страны летом нет, поэтому туры можно купить только из Екатеринбурга, Москвы и других крупных городов», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Турагент отметила, что в августе хорошо отдыхать на востоке Шри-Ланки. Так, туры на курорт Тринкомали из Екатеринбурга на восемь ночей стоят от 130,9 тысячи рублей на двоих. В путевку включены перелет, проживание в отеле, медицинская страховка на двоих человек. Из Москвы цены начинаются от 121,9 тысячи рублей на двоих на семь ночей.
Недельный отдых на Бали из Москвы пермякам обойдется от 250,9 тысячи рублей. Кроме проживания и перелета включены завтраки. Таиланд из Екатеринбурга стоит от 142,8 тысячи рублей. В путевку входят перелет и проживание на 13 дней на двоих. Такие же туры из Москвы стоят от 145,6 тысячи рублей, но здесь еще входят завтраки. Для сравнения, Таиланд из Перми в ноябре будет стоить от 211,4 тысячи рублей на двоих.
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