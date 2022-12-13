Курганцы недовольны строительством высотки на берегу Тобола

Курганцы переживают из-за нехватки парковочных мест (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана недовольны тем, что на бульваре Солнечном построят высотку на 17 этажей. Об этом они пишут в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Многовато настроили на Солнечном. У Метрополиса дом вырос, эта свечка вырастет. В Солнцепарке еще очередь сдастся в 24 году. Многовато народу на два садика и начальную школу. Оживленно по утрам и вечерам будет на дороге», — пишет Олег Тимошенко. Основные причины для недовольства жителей бульвара Солнечного — нехватка детских садов, школ и парковочных мест. «Это ужас, граждане. Сейчас уже не хватает парковочных мест, а если еще появится сотня машин, то утром с Солнечного не выехать будет», — пишет Алексей Руденко.

Некоторые комментаторы не против строительства нового дома, «раз есть спрос на жилье». «Пусть строят, раз есть спрос. Много места один дом не займет», — отмечает Алексей Михаилов.

Ранее URA.RU писало, что на бульваре Солнечном около реки Тобол построят высотку. Строительством займется «СЗ «Домостроительная компания 1».