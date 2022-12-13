Житель ЯНАО оскорбил полицейского и поплатился за это

Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО) суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
«Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд. В ноябре 2022 года новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что летом текущего года мужчина 1985 года рождения на медицинском освидетельствовании нецензурными выражениями оскорблял сотрудников полиции и вел себя агрессивно. В отношении новоуренгойца было возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тарко-Сале мужчина и женщина в вагоне поезда в состоянии алкогольного опьянения нарушили общественный порядок, после чего оскорбили полицейского. Уголовные дела были направлены в суд.
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