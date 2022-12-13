Свердловский омбудсмен помог вернуть десятки мобилизованных многодетных отцов

14 декабря 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

С сентября к Игорю Морокову обратились 35 семей мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков помог вернуть 27 мобилизованных многодетных отцов, а также отцов детей-инвалидов. Об этом омбудсмен рассказал во время своей онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал. «С сентября в наш адрес обратилось 35 человек по разным поводам. Понятно, связанных с призывом глав семейств, где есть дети инвалиды. Другие обращения были по многодетным. 27 заявлений было удовлетворено. Родители вернулись в семьи», — рассказал Мороков. По словам омбудсмена, еще шесть обращений находится в работе. Однако с ними есть небольшие сложности, так как они находятся в зоне СВО.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков помог вернуть 27 мобилизованных многодетных отцов, а также отцов детей-инвалидов. Об этом омбудсмен рассказал во время своей онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал. «С сентября в наш адрес обратилось 35 человек по разным поводам. Понятно, связанных с призывом глав семейств, где есть дети инвалиды. Другие обращения были по многодетным. 27 заявлений было удовлетворено. Родители вернулись в семьи», — рассказал Мороков. По словам омбудсмена, еще шесть обращений находится в работе. Однако с ними есть небольшие сложности, так как они находятся в зоне СВО.