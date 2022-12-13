13 декабря 2022

Свердловский омбудсмен помог вернуть десятки мобилизованных многодетных отцов

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Пресс-конференция в Интерфакс-Урал по несовершеннолетним. Екатеринбург, мороков игорь
С сентября к Игорю Морокову обратились 35 семей мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков помог вернуть 27 мобилизованных многодетных отцов, а также отцов детей-инвалидов. Об этом омбудсмен рассказал во время своей онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал.

«С сентября в наш адрес обратилось 35 человек по разным поводам. Понятно, связанных с призывом глав семейств, где есть дети инвалиды. Другие обращения были по многодетным. 27 заявлений было удовлетворено. Родители вернулись в семьи», — рассказал Мороков.

По словам омбудсмена, еще шесть обращений находится в работе. Однако с ними есть небольшие сложности, так как они находятся в зоне СВО.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков помог вернуть 27 мобилизованных многодетных отцов, а также отцов детей-инвалидов. Об этом омбудсмен рассказал во время своей онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал. «С сентября в наш адрес обратилось 35 человек по разным поводам. Понятно, связанных с призывом глав семейств, где есть дети инвалиды. Другие обращения были по многодетным. 27 заявлений было удовлетворено. Родители вернулись в семьи», — рассказал Мороков. По словам омбудсмена, еще шесть обращений находится в работе. Однако с ними есть небольшие сложности, так как они находятся в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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