Свердловский омбудсмен помог вернуть десятки мобилизованных многодетных отцов

С сентября к Игорю Морокову обратились 35 семей мобилизованных
новость из сюжетаМобилизация в России
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков помог вернуть 27 мобилизованных многодетных отцов, а также отцов детей-инвалидов. Об этом омбудсмен рассказал во время своей онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал.
«С сентября в наш адрес обратилось 35 человек по разным поводам. Понятно, связанных с призывом глав семейств, где есть дети инвалиды. Другие обращения были по многодетным. 27 заявлений было удовлетворено. Родители вернулись в семьи», — рассказал Мороков.
По словам омбудсмена, еще шесть обращений находится в работе. Однако с ними есть небольшие сложности, так как они находятся в зоне СВО.
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