Росстат: в России подешевела гречка и подорожали яйца

14 декабря 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

За прошедшую неделю снизилась цена гречки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России с 6 по 12 декабря подорожали яйца на 0,7%, гречка стала дешевле на 1,6%. Об этом сообщили в Росстате. Продукты: Яйца подорожали на 0,7%. Стоимость черного чая и пшеничной муки снизилась на 0,1%, согласно данным Росстата ;

; Сахар-песок стал дешевле на 1,4%, масло подсолнечное и соль поваренная — на 0,5%;

Цена пшена выросла на 0,2%, стоимость вермишели увеличилась на 0,1%. Цена гречки уменьшилась на 1,6%.

Конфеты шоколадные стали дороже на 0,5%, а печенье подешевело на 0,1%;

Мороженая рыба выросла в цене на 0,5%. Говядина стала дороже на 0,2%, баранина — на 0,4%. Цена куриного мяса уменьшилась на 0,4%.

Цена вареных колбас снизилась на 0,3%. Сосиски и сардельки подешевели на 0,1%;

Мясные консервы в для детского питания подешевели на 0,8%, овощные и фруктово-ягодные — на 0,3%. Сухие молочные смеси для детского питания стали дешевле на 0,1%;

Стоимость сливочного масла и пастеризованного молока выросла на 0,3%, маргарин стал дороже на 0,2%. Творог, сычужные сыры подорожали на 0,1%. Сметана подешевела на 0,2%;

Овощи в среднем стали дороже на 2,7%. Выросла цена на огурцы — 8,2%, свеклу столовую — 2,8%, морковь — 2,3%, лук репчатый — 1,7%, капусту белокочанную и яблоки — 1,6%, помидоры — 1,3%, картофель — 1,1%, бананы — 0,5%; Товары: Увеличилась стоимость некоторых медикаментов: ренгалин — на 0,6%, метамизол натрия (анальгин отечественный), левомеколь, эргоферон, поливитамины — на 0,5%, аллохол — на 0,3%, корвалол — на 0,2%. Валидол стал дешевле на 0,4%;

Цена гигиенических прокладок выросла на 0,3%, стирального порошка, пеленок для новорожденных — на 0,1%. Подешевели пасты зубные на 0,4%, зубные щетки и туалетная бумага — на 0,2%, мыло хозяйственное — на 0,1%. Спички подорожали на 0,3%. Стоимость сухого корма для домашних животных увеличилась на 0,1%;

Кроссовки для детей и взрослых подешевели на 0,2%, колготки женские, джинсы и спортивные костюмы для детей — на 0,1. Мужские носким и сигареты с фильтром подорожали на 0,2%.

Снизились цены: на доски обрезные — на 0,5%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 0,4%.

Телевизоры подешевели на 0,1%. Электропылесосы стали дороже на 0,1%;

Стоимость автомобильного бензина почти не изменилась. Дизельное топливо подорожало на 0,7%. Услуги: Цена на холодное водоснабжение увеличилась на 0,9%, горячее — на 0,7%. Сжиженный газ стал дороже на 0,6%, отопление — на 0,8%, электроэнергия — на 0,2%;

П роезд в городском автобусе в среднем стал дороже на 0,1%. Полет в самолете эконом-классом подорожал на 8,6%.

В России с 6 по 12 декабря подорожали яйца на 0,7%, гречка стала дешевле на 1,6%. Об этом сообщили в Росстате. Продукты: Товары: Услуги: