Жители ЯНАО стали хуже относиться к инициативным коллегам

15 декабря 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Шесть из десяти опрошенных ямальцев положительно относятся к коллегам, которые предлагают инициативы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Только шесть из десяти жителей ЯНАО положительно относятся к своим инициативным коллегам на работе. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. «К инициативным сослуживцам положительно относятся 6 из 10 жителей ЯНАО, впрочем, оговорки нередки: „Но лишь в том случае, если от их инициативы у меня не прибавляется работы. Или повышается зарплата“. Два года назад позитива в отношении деятельных коллег было больше», — говорится в исследовании компании. В опросе принимали участие представители экономически активного населения региона. Положительно к инициативным работникам относятся 40% ямальских руководителей. С 2020 года эти показатели снизились — тогда каждый третий придерживался такого мнения. Также отмечается, что, чем моложе коллектив, тем он положительнее относится к инициативам коллег и руководителей. «Старшее же поколение вывело золотое правило для инициативных: „Реализация должна ложиться на инициатора!“», — добавили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что работающие в ЯНАО жители за год прокачали навык стрессоустойчивости. Это отметили более 30% опрошенных ямальцев.

Только шесть из десяти жителей ЯНАО положительно относятся к своим инициативным коллегам на работе. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. «К инициативным сослуживцам положительно относятся 6 из 10 жителей ЯНАО, впрочем, оговорки нередки: „Но лишь в том случае, если от их инициативы у меня не прибавляется работы. Или повышается зарплата“. Два года назад позитива в отношении деятельных коллег было больше», — говорится в исследовании компании. В опросе принимали участие представители экономически активного населения региона. Положительно к инициативным работникам относятся 40% ямальских руководителей. С 2020 года эти показатели снизились — тогда каждый третий придерживался такого мнения. Также отмечается, что, чем моложе коллектив, тем он положительнее относится к инициативам коллег и руководителей. «Старшее же поколение вывело золотое правило для инициативных: „Реализация должна ложиться на инициатора!“», — добавили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что работающие в ЯНАО жители за год прокачали навык стрессоустойчивости. Это отметили более 30% опрошенных ямальцев.