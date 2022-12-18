18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В ХМАО более трети семей могут позволить себе купить автомобиль

РИА: ХМАО занял четвертое место в России по доступности автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 40% семей могут купить и содержать автомобиль без проблем для бюджета Фото:

В ХМАО 40% семей могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью до 900 тыс. рублей. По этому показателю округ занял четвертую строчку в федеральном рейтинге, сообщают РИА Новости.

«В первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ (40,4%) и Ненецкий автономный округ (38,1%). Высокая доступность автомобилей в первой пятерке наблюдается даже несмотря на высокие цены в этих регионах, в частности, на страховки, топливо и другие расходы», — сообщают эксперты РИА Новости.

Аналитики исходили из расчетов приобретения автомобиля стоимостью до 900 тыс. рублей в кредит на три года, при первоначальном взносе в 20%. Также учитывались расходы на бензин, техническое обслуживание и автострахование.

Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО занял пятую строчку в рейтинге по социальному благополучию населения. Жителям округа, отказавшимся от кредитования, чтобы накопить на автомобиль потребуется почти пять лет.

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В ХМАО 40% семей могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью до 900 тыс. рублей. По этому показателю округ занял четвертую строчку в федеральном рейтинге, сообщают РИА Новости. «В первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ (40,4%) и Ненецкий автономный округ (38,1%). Высокая доступность автомобилей в первой пятерке наблюдается даже несмотря на высокие цены в этих регионах, в частности, на страховки, топливо и другие расходы», — сообщают эксперты РИА Новости. Аналитики исходили из расчетов приобретения автомобиля стоимостью до 900 тыс. рублей в кредит на три года, при первоначальном взносе в 20%. Также учитывались расходы на бензин, техническое обслуживание и автострахование. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО занял пятую строчку в рейтинге по социальному благополучию населения. Жителям округа, отказавшимся от кредитования, чтобы накопить на автомобиль потребуется почти пять лет.
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