Курганские власти раскритиковали управкомпании за борьбу с гололедом

Не во всех дворах Кургана управкомпании занимаются борьбой с гололедицей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Государственной жилищной инспекции Курганской области остались недовольны работой 12 управкомпаний, связанной с устранением последствий гололедицы в областном центре. Данная информация размещена в группе Госжилинспекции в соцсети «ВКонтакте».

«По итогам осмотра высказаны замечания управляющей организации ООО «Новая Волна Курган» в части содержания территорий в районе Швейной фирмы и центра г. Кургана, а также управляющим организациям ООО «УК Мастер», ООО «Курган Плюс», ООО «ЖКО Фортуна», ООО «Горкомжилстрой», ООО «УК «Жилищник», ООО «Курганская управляющая компания», ООО «УК «Капиталстрой», ООО «УК «Тандем», ООО «Перспектива», ООО «УК «Престиж», ООО «УК «Чистый квартал». Все замечания доведены до руководителей управорганизаций для оперативной отработки», — указано в сообщении.

Специалисты 19 декабря выборочно осмотрели дворы в разных микрорайонах Кургана. Представители Госжилинспекции были недовольны тем, что в некоторых местах не устранили скользкость на тротуарах и пешеходных дорожках. В некоторых случаях управкомпании после применения противогололедных средств не приступили ко второму циклу уборки. «Вопрос уборки дворовых территорий будет оставаться на контроле до исправления погодной ситуации», — добавили в ведомстве.

Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь. Из-за аномальной погоды поверхности в городе были покрыты ледяной коркой. По той же причине специалисты перешли на сплошную обработку дорог реагентами.