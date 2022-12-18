18 декабря 2022

В ХМАО поймали браконьера, убивавшего животных из Красной книги

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
В Югре задержали браконьера Фото:

Инспекторы окружного природнадзора вместе с силовиками задержали нарушителя без охотничьего билета и разрешения на отстрел животных около села Ларьяк (Нижневартовского район). При себе у браконьера были обнаружены тушки соболя, занесенного в Красную книгу ХМАО. Об этом сообщается на официальной странице Природнадзора Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«Инспекторы Природнадзора Югры совместно с представителями правоохранительных органов города Нижневартовска провели выездное патрулирование охотничьих угодий. В результате обследования территорий остановили гражданина, у которого были обнаружены тушки и выделанные шкуры соболей», — сообщает официальный источник.

У браконьера обнаружили пять капканов, семь тушек и семь выделанных шкурок соболя — животного, занесенного в Красную книгу ХМАО-Югры. За нарушение закона браконьер будет наказан в соответствии со ст. 258 УК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе задержали двух рыбаков, которые с помощью сетей выловили двух сибирских осетров, занесенных в Красную книгу РФ. В их отношении были возбуждены уголовные дела.

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Инспекторы окружного природнадзора вместе с силовиками задержали нарушителя без охотничьего билета и разрешения на отстрел животных около села Ларьяк (Нижневартовского район). При себе у браконьера были обнаружены тушки соболя, занесенного в Красную книгу ХМАО. Об этом сообщается на официальной странице Природнадзора Югры в социальной сети «ВКонтакте». «Инспекторы Природнадзора Югры совместно с представителями правоохранительных органов города Нижневартовска провели выездное патрулирование охотничьих угодий. В результате обследования территорий остановили гражданина, у которого были обнаружены тушки и выделанные шкуры соболей», — сообщает официальный источник. У браконьера обнаружили пять капканов, семь тушек и семь выделанных шкурок соболя — животного, занесенного в Красную книгу ХМАО-Югры. За нарушение закона браконьер будет наказан в соответствии со ст. 258 УК РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе задержали двух рыбаков, которые с помощью сетей выловили двух сибирских осетров, занесенных в Красную книгу РФ. В их отношении были возбуждены уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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