В ХМАО поймали браконьера, убивавшего животных из Красной книги

В Югре задержали браконьера Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Инспекторы окружного природнадзора вместе с силовиками задержали нарушителя без охотничьего билета и разрешения на отстрел животных около села Ларьяк (Нижневартовского район). При себе у браконьера были обнаружены тушки соболя, занесенного в Красную книгу ХМАО. Об этом сообщается на официальной странице Природнадзора Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«Инспекторы Природнадзора Югры совместно с представителями правоохранительных органов города Нижневартовска провели выездное патрулирование охотничьих угодий. В результате обследования территорий остановили гражданина, у которого были обнаружены тушки и выделанные шкуры соболей», — сообщает официальный источник.

У браконьера обнаружили пять капканов, семь тушек и семь выделанных шкурок соболя — животного, занесенного в Красную книгу ХМАО-Югры. За нарушение закона браконьер будет наказан в соответствии со ст. 258 УК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе задержали двух рыбаков, которые с помощью сетей выловили двух сибирских осетров, занесенных в Красную книгу РФ. В их отношении были возбуждены уголовные дела.