Челябинских садоводов просят не устраивать на своих участках птицефабрики

20 декабря 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Дачников призывают держать живность в разумных пределах Фото: Анна Майорова © URA.RU Садоводам Челябинской области не стоит строить на своих участках птицефабрики, а следует держать живность в разумных пределах. Об этом 20 декабря на пресс-конференции заявил председатель челябинского регионального отделения «Союз садоводов России» Константин Толкачев. «В садовых товариществах разрешили в этом году держать кур и кроликов для личного пользования. Однако птицефабрики не нужно строить на своих участках. Живность в садах надо держать в разумных пределах», — заявил лидер областных садоводов на пресс-конференции «Гранада Пресс». Толкачев также отметил, что с этого года садоводы также могут использовать земли общего назначения под размещение торговых точек для реализации урожая. Теперь сады могут продавать в новых мини-магазинах не только овощи с фруктами, но и живность. В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет садоводам держать на своих участках животных. Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность.

Садоводам Челябинской области не стоит строить на своих участках птицефабрики, а следует держать живность в разумных пределах. Об этом 20 декабря на пресс-конференции заявил председатель челябинского регионального отделения «Союз садоводов России» Константин Толкачев. «В садовых товариществах разрешили в этом году держать кур и кроликов для личного пользования. Однако птицефабрики не нужно строить на своих участках. Живность в садах надо держать в разумных пределах», — заявил лидер областных садоводов на пресс-конференции «Гранада Пресс». Толкачев также отметил, что с этого года садоводы также могут использовать земли общего назначения под размещение торговых точек для реализации урожая. Теперь сады могут продавать в новых мини-магазинах не только овощи с фруктами, но и живность. В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет садоводам держать на своих участках животных. Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность.