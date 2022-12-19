19 декабря 2022

Челябинских садоводов просят не устраивать на своих участках птицефабрики

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Дачников призывают держать живность в разумных пределах Фото:

Садоводам Челябинской области не стоит строить на своих участках птицефабрики, а следует держать живность в разумных пределах. Об этом 20 декабря на пресс-конференции заявил председатель челябинского регионального отделения «Союз садоводов России» Константин Толкачев.

«В садовых товариществах разрешили в этом году держать кур и кроликов для личного пользования. Однако птицефабрики не нужно строить на своих участках. Живность в садах надо держать в разумных пределах», — заявил лидер областных садоводов на пресс-конференции «Гранада Пресс».

Толкачев также отметил, что с этого года садоводы также могут использовать земли общего назначения под размещение торговых точек для реализации урожая. Теперь сады могут продавать в новых мини-магазинах не только овощи с фруктами, но и живность.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет садоводам держать на своих участках животных. Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность.

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Садоводам Челябинской области не стоит строить на своих участках птицефабрики, а следует держать живность в разумных пределах. Об этом 20 декабря на пресс-конференции заявил председатель челябинского регионального отделения «Союз садоводов России» Константин Толкачев. «В садовых товариществах разрешили в этом году держать кур и кроликов для личного пользования. Однако птицефабрики не нужно строить на своих участках. Живность в садах надо держать в разумных пределах», — заявил лидер областных садоводов на пресс-конференции «Гранада Пресс». Толкачев также отметил, что с этого года садоводы также могут использовать земли общего назначения под размещение торговых точек для реализации урожая. Теперь сады могут продавать в новых мини-магазинах не только овощи с фруктами, но и живность. В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет садоводам держать на своих участках животных. Закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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