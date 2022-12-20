Мост в курганском городе превратился в каток

21 декабря 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

По мосту стало сложно ходить из-за последствий ледяного дождя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Петухово Курганской области местным жителям стало трудно переходить железнодорожный мост из-за того, что после ледяного дождя он стал скользким. Об этом местная жительница сообщил на портале «Обратись», сравнив мост с катком. «Не чищен и не посыпан железнодорожный мост. На мост просто невозможно подняться. Мост — один сплошной каток. Спускаться тоже затруднительно. Пандусы, если их так можно назвать, все в снегу», — указано в обращении. На обращение ответили представители администрации муниципального округа. Они отметили, что объект принадлежит ОАО «РЖД» и власти связались с представителями организации. «Ответственными лицами в ближайшее время будут организованы мероприятия по очистке от снега и обработке поверхности противогололедными материалами», — добавили в администрации. Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь. После него улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. Дорожные службы борются с последствиями непогоды с помощью сплошной посыпки реагентами. Несмотря на эти меры, например, в Альменевском муниципальном округе дети катались на коньках по дороге, покрытой льдом.

В городе Петухово Курганской области местным жителям стало трудно переходить железнодорожный мост из-за того, что после ледяного дождя он стал скользким. Об этом местная жительница сообщил на портале «Обратись», сравнив мост с катком. «Не чищен и не посыпан железнодорожный мост. На мост просто невозможно подняться. Мост — один сплошной каток. Спускаться тоже затруднительно. Пандусы, если их так можно назвать, все в снегу», — указано в обращении. На обращение ответили представители администрации муниципального округа. Они отметили, что объект принадлежит ОАО «РЖД» и власти связались с представителями организации. «Ответственными лицами в ближайшее время будут организованы мероприятия по очистке от снега и обработке поверхности противогололедными материалами», — добавили в администрации. Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь. После него улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. Дорожные службы борются с последствиями непогоды с помощью сплошной посыпки реагентами. Несмотря на эти меры, например, в Альменевском муниципальном округе дети катались на коньках по дороге, покрытой льдом.