20 декабря 2022
19 декабря 2022

Власти ЯНАО назначили нового главного борца с коррупцией в аппарате губернатора ЯНАО

Правительство ЯНАО: на должность руководителя антикоррупционного управления назначили Екатерину Сергутину
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, ежедневник, блокнот, женские руки, наручные часы, шариковая ручка
Екатерину Сергутину назначили исполняющей обязанности главы Управления по профилактике коррупционных правонарушений Фото:

Правительство ЯНАО назначило исполняющим обязанности Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Екатерину Сергутину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сейчас обязанности исполняет Екатерина Сергутина, опытный юрист, более десяти лет стажа в органах власти, последние семь лет была замом Дамира Садыкова [прежний руководитель Управления]. Пока в статусе и. о. », — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что глава управления по профилактике коррупционных правонарушений ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. При этом в сентябре ему добавили полномочий.

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Правительство ЯНАО назначило исполняющим обязанности Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Екатерину Сергутину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Сейчас обязанности исполняет Екатерина Сергутина, опытный юрист, более десяти лет стажа в органах власти, последние семь лет была замом Дамира Садыкова [прежний руководитель Управления]. Пока в статусе и. о. », — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что глава управления по профилактике коррупционных правонарушений ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. При этом в сентябре ему добавили полномочий.
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