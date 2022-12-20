Власти ЯНАО назначили нового главного борца с коррупцией в аппарате губернатора ЯНАО

Екатерину Сергутину назначили исполняющей обязанности главы Управления по профилактике коррупционных правонарушений
Правительство ЯНАО назначило исполняющим обязанности Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Екатерину Сергутину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Сейчас обязанности исполняет Екатерина Сергутина, опытный юрист, более десяти лет стажа в органах власти, последние семь лет была замом Дамира Садыкова [прежний руководитель Управления]. Пока в статусе и. о. », — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что глава управления по профилактике коррупционных правонарушений ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. При этом в сентябре ему добавили полномочий.
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