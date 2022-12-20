В Курганской области появился новый автобусный маршрут

21 декабря 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Новый маршрут связывает два поселка пол Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле Кургана между поселками Озерный и Введенское начал работать новый маршрут № 233. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «С 19.12.2022 начались перевозки по новому межмуниципальному маршруту 233 „пос. Озерный — пос. Введенское“. Ранее перевозки по этому маршруту не выполнялись», — указано в сообщении. По итогам конкурса, право заниматься перевозками на этом маршруте получил предприниматель Виктор Мунтян. Он подтвердил URA.RU, что сейчас отвечает за маршрут. На момент написания новости, он не смог точно ответить, сколько стоит проезд в автобусе на этом маршруте. Ранее от маршрутов до Введенского отказались два перевозчика. Предприниматель Валентина Скорнякова отказалась от маршрута № 255 из села Введенское в село Кетово, а перевозчик Виктор Волков отказался от автобусного маршрута № 254 из села Введенское до пригородного вокзала в Кургане. За маршрут № 254 еще отвечает Скорнякова.

Возле Кургана между поселками Озерный и Введенское начал работать новый маршрут № 233. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «С 19.12.2022 начались перевозки по новому межмуниципальному маршруту 233 „пос. Озерный — пос. Введенское“. Ранее перевозки по этому маршруту не выполнялись», — указано в сообщении. По итогам конкурса, право заниматься перевозками на этом маршруте получил предприниматель Виктор Мунтян. Он подтвердил URA.RU, что сейчас отвечает за маршрут. На момент написания новости, он не смог точно ответить, сколько стоит проезд в автобусе на этом маршруте. Ранее от маршрутов до Введенского отказались два перевозчика. Предприниматель Валентина Скорнякова отказалась от маршрута № 255 из села Введенское в село Кетово, а перевозчик Виктор Волков отказался от автобусного маршрута № 254 из села Введенское до пригородного вокзала в Кургане. За маршрут № 254 еще отвечает Скорнякова.