21 декабря 2022

Байден: Путин использует зиму как оружие

Байден обвинил Россию в использовании зимы в качестве оружия
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден пообещал продолжать поддерживать «великий народ Украины» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин якобы использует зиму как оружие. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским 21 декабря в Белом доме.

«Россия использует зиму как оружие», — заявил Байден. При этом он отметил, что украинский народ якобы «вдохновляет мир». Трансляция идет на Youtube-канале «ABC News».

Зеленский, в свою очередь, выступая на английском языке в Овальном кабинете (рабочий кабинет президент США, — прим. ред. URA.RU), сказал, что находиться в Белом доме для него «большая честь». Он поблагодарил Байдена за оказанную помощь Украине: «Примите мои признательности от всего сердца, от сердца всех украинцев». Тот пообещал продолжить поддерживать Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Он заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Когда он прибыл в Белый дом, его встретили Байден и его супруга Джилл Байден.

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Президент РФ Владимир Путин якобы использует зиму как оружие. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским 21 декабря в Белом доме. «Россия использует зиму как оружие», — заявил Байден. При этом он отметил, что украинский народ якобы «вдохновляет мир». Трансляция идет на Youtube-канале «ABC News». Зеленский, в свою очередь, выступая на английском языке в Овальном кабинете (рабочий кабинет президент США, — прим. ред. URA.RU), сказал, что находиться в Белом доме для него «большая честь». Он поблагодарил Байдена за оказанную помощь Украине: «Примите мои признательности от всего сердца, от сердца всех украинцев». Тот пообещал продолжить поддерживать Киев. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Он заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Когда он прибыл в Белый дом, его встретили Байден и его супруга Джилл Байден.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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