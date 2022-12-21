Байден: Путин использует зиму как оружие Байден обвинил Россию в использовании зимы в качестве оружия 22 декабря 2022 в 00:53 Размер текста - 17 + Байден пообещал продолжать поддерживать «великий народ Украины» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин якобы использует зиму как оружие. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским 21 декабря в Белом доме. «Россия использует зиму как оружие», — заявил Байден. При этом он отметил, что украинский народ якобы «вдохновляет мир». Трансляция идет на Youtube-канале «ABC News». Зеленский, в свою очередь, выступая на английском языке в Овальном кабинете (рабочий кабинет президент США, — прим. ред. URA.RU), сказал, что находиться в Белом доме для него «большая честь». Он поблагодарил Байдена за оказанную помощь Украине: «Примите мои признательности от всего сердца, от сердца всех украинцев». Тот пообещал продолжить поддерживать Киев. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Он заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Когда он прибыл в Белый дом, его встретили Байден и его супруга Джилл Байден. Президент РФ Владимир Путин якобы использует зиму как оружие. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским 21 декабря в Белом доме. «Россия использует зиму как оружие», — заявил Байден. При этом он отметил, что украинский народ якобы «вдохновляет мир». Трансляция идет на Youtube-канале «ABC News». Зеленский, в свою очередь, выступая на английском языке в Овальном кабинете (рабочий кабинет президент США, — прим. ред. URA.RU), сказал, что находиться в Белом доме для него «большая честь». Он поблагодарил Байдена за оказанную помощь Украине: «Примите мои признательности от всего сердца, от сердца всех украинцев». Тот пообещал продолжить поддерживать Киев. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Он заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран. Когда он прибыл в Белый дом, его встретили Байден и его супруга Джилл Байден. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям