В Курганской области школьникам на уроке показали клип певца Shaman. Фото

23 декабря 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Урок, на котором показали клип, прошел в Целинном муниципальном округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Целинном муниципальном округе Курганской области во время встречи с участником спецоперации, которая прошла в рамках классного часа, показали клип, снятый на песню певца Shaman. О встрече сообщили представители администрации муниципального округа. «В 7 А и 8 Г классах Целинной школы прошла удивительная встреча. Классный час для ребят провел сержант <…>, выпускник Целинной школы. <…> Он рассказал школьникам о боевых буднях наших защитников. В завершение почтили минутой молчания память о всех погибших в ходе СВО», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». На одной из фотографий, прикрепленных к посту, можно заметить стоп-кадр из клипа, снятого на песню «Встанем» исполнителя Shaman. В клипе, в том числе снялся лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, который показан на стоп-кадре. Ранее стало известно, что курганцы активнее покупали билеты на выступление кавер-группы, чем на концерт певца Shaman. Позже некоторые горожане написали в соцсетях, что были приятно удивлены качеством выступления артиста. 24 февраля началась спецоперация на территории Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. На стоп-кадре показан фрагмент их клипа, снятого на песню певца Shaman Фото: группа администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

В Целинном муниципальном округе Курганской области во время встречи с участником спецоперации, которая прошла в рамках классного часа, показали клип, снятый на песню певца Shaman. О встрече сообщили представители администрации муниципального округа. «В 7 А и 8 Г классах Целинной школы прошла удивительная встреча. Классный час для ребят провел сержант <…>, выпускник Целинной школы. <…> Он рассказал школьникам о боевых буднях наших защитников. В завершение почтили минутой молчания память о всех погибших в ходе СВО», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». На одной из фотографий, прикрепленных к посту, можно заметить стоп-кадр из клипа, снятого на песню «Встанем» исполнителя Shaman. В клипе, в том числе снялся лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, который показан на стоп-кадре. Ранее стало известно, что курганцы активнее покупали билеты на выступление кавер-группы, чем на концерт певца Shaman. Позже некоторые горожане написали в соцсетях, что были приятно удивлены качеством выступления артиста. 24 февраля началась спецоперация на территории Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.