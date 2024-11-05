Вместо Гольдштейна на пост главы Еврейской автономной области пришла женщина-губернатор

Начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк стала новой врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным
«Путин назначил Костюк временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области», — передает РИА «Новости». В 2023 году она возглавила управление по работе с регионами федерального фонда «Защитники Отечества» и вошла в список доверенных лиц президента Владимира Путина. С того же года она является членом «Единой России» и замсекретаря по молодежной политике в ЕАО.
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