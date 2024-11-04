04 ноября 2024

Эксперты предрекли рекордную доходность вкладов в ближайшие месяцы

«Коммерсант»: доходность вкладов обещает превысить 30% в новогодние месяцы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ставки по вкладам могут вырасти до 30% годовых, считают эксперты
Ставки по вкладам могут вырасти до 30% годовых, считают эксперты Фото:

Аналитики прогнозируют значительное увеличение ставок по вкладам в ближайшие месяцы. Как сообщает издание «Коммерсант», эксперты ожидают, что до конца года доходность вкладов может достичь исторических максимумов, превысив предыдущие рекорды.

«Эксперты считают, что исторический рекорд [по доходности вкладов] будет побит в начале ноября. К концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых», — пишет «Коммерсант».

Согласно оценке, если ключевая ставка будет увеличена до 23% годовых, то процентные ставки по вкладам в крупных банках поднимутся до уровня 22–24% годовых, в зависимости от срока вклада. Алексей Войлуков, профессор МВА по бизнес-практике в области цифровых финансов РАНХиГС, прогнозирует, что к моменту начала новогодних акций процентная ставка в размере 25% годовых станет нормой для большинства кредитных организаций. В рамках маркетинговых кампаний отдельные участники рынка могут предложить ставки до 30% годовых.

Жители России в 2024 году могут ожидать рекордного уровня доходности по банковским вкладам. Как сообщало издание «Известия», прогнозируется, что доходы россиян от депозитов удвоятся по сравнению с прошлым годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аналитики прогнозируют значительное увеличение ставок по вкладам в ближайшие месяцы. Как сообщает издание «Коммерсант», эксперты ожидают, что до конца года доходность вкладов может достичь исторических максимумов, превысив предыдущие рекорды. «Эксперты считают, что исторический рекорд [по доходности вкладов] будет побит в начале ноября. К концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых», — пишет «Коммерсант». Согласно оценке, если ключевая ставка будет увеличена до 23% годовых, то процентные ставки по вкладам в крупных банках поднимутся до уровня 22–24% годовых, в зависимости от срока вклада. Алексей Войлуков, профессор МВА по бизнес-практике в области цифровых финансов РАНХиГС, прогнозирует, что к моменту начала новогодних акций процентная ставка в размере 25% годовых станет нормой для большинства кредитных организаций. В рамках маркетинговых кампаний отдельные участники рынка могут предложить ставки до 30% годовых. Жители России в 2024 году могут ожидать рекордного уровня доходности по банковским вкладам. Как сообщало издание «Известия», прогнозируется, что доходы россиян от депозитов удвоятся по сравнению с прошлым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...