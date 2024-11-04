Эксперты предрекли рекордную доходность вкладов в ближайшие месяцы

Аналитики прогнозируют значительное увеличение ставок по вкладам в ближайшие месяцы. Как сообщает издание «Коммерсант», эксперты ожидают, что до конца года доходность вкладов может достичь исторических максимумов, превысив предыдущие рекорды.
«Эксперты считают, что исторический рекорд [по доходности вкладов] будет побит в начале ноября. К концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых», — пишет «Коммерсант».
Согласно оценке, если ключевая ставка будет увеличена до 23% годовых, то процентные ставки по вкладам в крупных банках поднимутся до уровня 22–24% годовых, в зависимости от срока вклада. Алексей Войлуков, профессор МВА по бизнес-практике в области цифровых финансов РАНХиГС, прогнозирует, что к моменту начала новогодних акций процентная ставка в размере 25% годовых станет нормой для большинства кредитных организаций. В рамках маркетинговых кампаний отдельные участники рынка могут предложить ставки до 30% годовых.
Жители России в 2024 году могут ожидать рекордного уровня доходности по банковским вкладам. Как сообщало издание «Известия», прогнозируется, что доходы россиян от депозитов удвоятся по сравнению с прошлым годом.
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