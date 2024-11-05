Названо имя нового врио главы республики Коми

Гольдштейн стал исполняющим обязанности губернатора республики Коми
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Гольдштейн получил новую должность
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Экс-глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн назначен исполняющим обязанности главы республики Коми. Он сменил на этом посту Владимира Уйбу.

«Ростислав Гольдштейн назначен исполняющим обязанности главы республики Коми», — следует из указа президента РФ Владимира Путина

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Экс-глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн назначен исполняющим обязанности главы республики Коми. Он сменил на этом посту Владимира Уйбу. «Ростислав Гольдштейн назначен исполняющим обязанности главы республики Коми», — следует из указа президента РФ Владимира Путина
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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