Названо имя нового врио главы республики Коми

Гольдштейн получил новую должность
Экс-глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн назначен исполняющим обязанности главы республики Коми. Он сменил на этом посту Владимира Уйбу.
«Ростислав Гольдштейн назначен исполняющим обязанности главы республики Коми», — следует из указа президента РФ Владимира Путина
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.