05 ноября 2024

США опешили из-за решения Нетаньяху уволить министра обороны

Решение Нетаньяху уволить главу минобороны Израиля вызвало удивление в США
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тель-Авиве начались протесты против отставки генерала-майора Фото:

Администрация Байдена крайне удивлена решением Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Администрация Байдена „глубоко обеспокоена“ после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье уволил своего министра обороны. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома», — говорится в материале Axios.

Ранее премьер Израиля объявил об увольнении Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе. Галанта заменили главой МИД Израиля Исраэлем Кацем. В Тель-Авиве начались протесты против отставки генерала-майора. Митингующие недовольны решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Администрация Байдена крайне удивлена решением Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. «Администрация Байдена „глубоко обеспокоена“ после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье уволил своего министра обороны. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома», — говорится в материале Axios. Ранее премьер Израиля объявил об увольнении Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе. Галанта заменили главой МИД Израиля Исраэлем Кацем. В Тель-Авиве начались протесты против отставки генерала-майора. Митингующие недовольны решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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© Служба новостей «URA.RU»
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