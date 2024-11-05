США опешили из-за решения Нетаньяху уволить министра обороны

Администрация Байдена крайне удивлена решением Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«Администрация Байдена „глубоко обеспокоена“ после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье уволил своего министра обороны. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома», —
Ранее премьер Израиля объявил об увольнении Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе. Галанта заменили главой МИД Израиля Исраэлем Кацем. В Тель-Авиве начались протесты против отставки генерала-майора. Митингующие недовольны решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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