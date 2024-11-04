04 ноября 2024

В Екатеринбурге сливочное масло начали продавать за бесценок. Скрин

В Екатеринбурге начали продавать сливочное масло за 50 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска
За упаковку весом в 200 граммов просят 50 рублей Фото:

В Екатеринбурге продают сливочное масло жирностью 82,5% за 50 рублей. Объявление опубликовано на сайте объявлений.

Продавец подчеркивает, что в составе продукта только пастеризованные сливки. В профиле удалось также найти башкирское сливочное масло. По словам продавца, вся продукция свежая, а бесплатная доставка осуществляется при заказе одной коробки, отмечается, что указанная стоимость не фиксированная и меняется в зависимости от объема.

Ранее URA.RU рассказывало, что упаковки сливочного масла начали прятать в пластиковые контейнеры, чтобы предотвратить кражи. Самое дорогое масло, которое удалось найти, стоило 619 рублей за 400 граммов.

Автор особенно отметил натуральный состав масла
Автор особенно отметил натуральный состав масла

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В Екатеринбурге продают сливочное масло жирностью 82,5% за 50 рублей. Объявление опубликовано на сайте объявлений. Продавец подчеркивает, что в составе продукта только пастеризованные сливки. В профиле удалось также найти башкирское сливочное масло. По словам продавца, вся продукция свежая, а бесплатная доставка осуществляется при заказе одной коробки, отмечается, что указанная стоимость не фиксированная и меняется в зависимости от объема. Ранее URA.RU рассказывало, что упаковки сливочного масла начали прятать в пластиковые контейнеры, чтобы предотвратить кражи. Самое дорогое масло, которое удалось найти, стоило 619 рублей за 400 граммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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