В Екатеринбурге продают сливочное масло жирностью 82,5% за 50 рублей. Объявление опубликовано на сайте объявлений.
Продавец подчеркивает, что в составе продукта только пастеризованные сливки. В профиле удалось также найти башкирское сливочное масло. По словам продавца, вся продукция свежая, а бесплатная доставка осуществляется при заказе одной коробки, отмечается, что указанная стоимость не фиксированная и меняется в зависимости от объема.
Ранее URA.RU рассказывало, что упаковки сливочного масла начали прятать в пластиковые контейнеры, чтобы предотвратить кражи. Самое дорогое масло, которое удалось найти, стоило 619 рублей за 400 граммов.
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