Суд посадил свердловчанина за ограбление наркосбытчицы

23 декабря 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Свердловчанин украл наркотические вещества у наркосбытчицы и получили 6 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кировградский городской суд осудил на шесть лет жителя Верхнего Тагила Сергея Зотова за хищение наркотических средств у наркосбытчицы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сергей Зотов пришел в квартиру к наркосбытчице и потребовал передать ему 11 грамм наркотического вещества, что является крупным размером. Женщина в силу физического превосходства обвиняемого передала злоумышленнику наркотики», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Жителя Верхнего Тагила осудили на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных «б» частью 3 статьей 229 УК РФ (хищение наркотического средства в крупном размере) и частью 2 статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Кировградский городской суд осудил на шесть лет жителя Верхнего Тагила Сергея Зотова за хищение наркотических средств у наркосбытчицы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сергей Зотов пришел в квартиру к наркосбытчице и потребовал передать ему 11 грамм наркотического вещества, что является крупным размером. Женщина в силу физического превосходства обвиняемого передала злоумышленнику наркотики», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Жителя Верхнего Тагила осудили на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных «б» частью 3 статьей 229 УК РФ (хищение наркотического средства в крупном размере) и частью 2 статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).