22 декабря 2022

Суд посадил свердловчанина за ограбление наркосбытчицы

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Свердловчанин украл наркотические вещества у наркосбытчицы и получили 6 лет колонии Фото:

Кировградский городской суд осудил на шесть лет жителя Верхнего Тагила Сергея Зотова за хищение наркотических средств у наркосбытчицы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Сергей Зотов пришел в квартиру к наркосбытчице и потребовал передать ему 11 грамм наркотического вещества, что является крупным размером. Женщина в силу физического превосходства обвиняемого передала злоумышленнику наркотики», — рассказали URA.RU в прокуратуре.

Жителя Верхнего Тагила осудили на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных «б» частью 3 статьей 229 УК РФ (хищение наркотического средства в крупном размере) и частью 2 статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

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Кировградский городской суд осудил на шесть лет жителя Верхнего Тагила Сергея Зотова за хищение наркотических средств у наркосбытчицы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сергей Зотов пришел в квартиру к наркосбытчице и потребовал передать ему 11 грамм наркотического вещества, что является крупным размером. Женщина в силу физического превосходства обвиняемого передала злоумышленнику наркотики», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Жителя Верхнего Тагила осудили на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных «б» частью 3 статьей 229 УК РФ (хищение наркотического средства в крупном размере) и частью 2 статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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