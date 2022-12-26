Сумма ипотеки в Челябинске будет увеличена после Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске платежи по ипотечным кредитам на новостройки, которые будут взяты после Нового года, вырастут с 7% до 8%. Соответственно, увеличится стоимость квартир. Об этом сообщается на сайте «Циан для профи».

«В Челябинске при изменении ипотечной ставки с 7% до 8% общий размер переплаты при среднем сроке в 25 лет составит не 2,7 млн рублей, а 3,1 млн рублей. Разница — 460 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Согласно исследованию, сейчас ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру в Челябинске в среднем составляет 16 тысяч 800 рублей. После Нового года сумма платежа увеличится до 18 тысяч 400 рублей в месяц. Переплата составит 1,5 тысячи рублей.

Платежи по ипотечным кредитам вырастут также в других городах РФ. Самая большая доплата — в Москве (почти 6 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербурге (4 тысячи рублей), а также в Казани (в районе 4 тысяч рублей).