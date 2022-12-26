Власти в ХМАО исправят снежную фигуру зайцев, похожую на фаллический символ

Фигуры, вызвавшие негодование жителей, проверят и исправят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Мегиона исправят снежные фигуры, похожие на фаллические символы после того, как в социальных сетях поднялась волна возмущения. Жители жаловались на зайцев, которые вызывают неприличные ассоциации. Корреспонденту URA.RU обсудил ситуацию с директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Александром Пидлипным.

«Зайцы в Мегионе и в поселке Высоком будут дополнительно обследован подрядчиком. И потом будут приняты меры, чтобы этот образ не ассоциировался с ненужными символами. А другие фигуры: Дед Мороз и Снегурочка так же будут обследованы, и, если подтвердятся факты ухудшения состояния снежных фигур, то и они будут поправлены за счет подрядной организации», — отметил Александр Пидлипный.

По словам чиновника, фигуры могли испортиться из-за теплой погоды. Однако, те образы, которые изначально закладывались — Снегурочки и Деда Мороза- остались узнаваемыми.

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